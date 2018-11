Marco Ruben es una fija para integrar el equipo canalla que el viernes jugará ante Estudiantes en el Gigante por la Superliga. Sin embargo, el atacante aseguró que sueña "con la revancha en la Copa Argentina " y remarcó: "Es un objetivo que tenemos todos y lo tenemos cerca".

El delantero tendrá su chance pasado mañana y hoy, en rueda de prensa contó cómo está viviendo este presente y habló del equipo y lo que viene.

>> Sus ganas de jugar: "El equipo no está definido, pero ojalá juegue. Después de un largo tiempo sin poder estar, tengo todas las ganas de tener la posibilidad y llegar de la mejor manera para cumplir. "Hoy estoy acá, conozco que los últimos tiempos no fueron los mejores pero tengo todas las ganas y todas las fuerzas para arrancar con todo y sumar en los partidos que me toquen. Ojalá me toque el viernes".

>> Sumar en la Superliga: "Los partidos de Superliga son muy importantes para nosotros, hoy son lo primordial. Tenemos que sumar puntos para tener tranquilidad en el torneo".

>> La chance de una revancha: "Hace rato que sueño con la revancha, lo tuvimos cerca el año pasado también. Quiero ganar esta copa con Central, es el objetivo que todos nos planteamos y lo tenemos cerca, se nos puede dar. Hay que mentalizarnos con eso".

>> ¿River o Gimnasia?: "Hay que pensar principalmente en nosotros, en este último tiempo le ganamos a River y a Boca muchas veces. Cosas que a Central le costaba mucho y es una virtud competirle de igual a igual. Gimnasia es un equipo de menos poder que River, pero no me interesa. La cabeza va a estar puesta en ese gran partido y si nosotros estamos bien y nos jugamos la vida más que en cualquier otro partido podemos llegar a ganarlo".

>> Reza por un gol: "Cambiaría cualquier cosa por un gol en la final pero eso no existe, yo disfruté cada unos de los goles que hice con la camiseta de Rosario Central. Espero seguir disfrutándolo y en la final espero también poder gritar alguno y que sirva para quedarnos con la Copa".

>> La necesidad de mejorar: "Estamos de acuerdo que nuestro juego no es el mejor y el más vistoso, pero tenemos una virtud que es pelearla siempre. Eso hace que estemos concentrados hasta el último minuto y hemos definido partidos por penales".

>> Las virtudes del canalla: "No llegamos de la mejor manera futbolísticamente, pero si con todas las ganas, todas las fuerzas y hoy más que nunca con toda la ilusión de poder ganar la copa".