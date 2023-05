Marcelo Bielsa ya es el entrenador de Uruguay: "No tuvieron que convencerme"

El ex director técnico de Newell's, Vélez y la selección argentina, entre otros, Marcelo Bielsa, aseguró este miércoles que no tuvieron que convencerlo para elegir al seleccionado uruguayo de fútbol tras firmar un contrato hasta el final de las Eliminatorias mundialistas para Estados Unidos, Canadá y México del 2026.

Marcelo Bielsa explicó por qué eligió a nuestra Selección.



“En ese sentido, me tocó vivir una experiencia casual que tuvo un peso decisivo en mi decisión: un día vine un fin de semana a Montevideo y me terminé quedando dos meses. En eso, me tomé un colectivo público un lunes por la mañana, en un viaje de 45 minutos y se produjeron episodios que pusieron a prueba la civilidad de los viajeros y concluí con admiración al ver la generosidad de todos en ese contexto. Había respeto por todos. Ver los jugadores y la altura del ciudadano uruguayo me inclinaron”, detalló con su facilidad de palabra habitual.