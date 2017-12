Marca el camino

El entrenador rosarino Vicente De Luise participó durante este año del programa Evolución de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), que recorrió varios países del continente. Ovación dialogó con el destacado instructor Fifa para conocer los detalles del programa que puso en marcha el ente madre del fútbol sudamericano.

¿Cómo es el trabajo del futsal en la Conmebol?

En octubre de 2016 la Conmebol puso en marcha una serie de cursos en los que se incluyó el futsal. La Dirección de Desarrollo, a cargo de Gonzalo Belloso, implementa dentro del programa Evolución este tipo de cursos que se ofrecen a las asociaciones de Sudamérica. Estos cursos están dirigidos a entrenadores de clubes y tienen como objetivo elevar la calidad con una continua capacitación. Está compuesto por un taller que tiene clases teórico-prácticas. Además de los cursos se ha dado un gran impulso a las distintas competiciones dentro de la confederación.

¿Cuáles fueron las competencias oficiales?

Durante esta temporada las competencias fueron las siguientes: Copa América masculina, Sudamericano Sub 20 masculino, Sudamericano Sub 17 masculino, Copa América femenina, Sudamericano Sub 20 femenino, la Liga Sudamericana, que es una competición anual entre selecciones Sub 19 y adultas, y la Copa Libertadores de clubes, como en el fútbol de once.

¿Cuántos cursos se llevaron a cabo durante este año?

En total los cursos de 2017 fueron cinco y se realizaron en Ecuador, Perú, Chile, Venezuela y Paraguay. En los mismos participaron distintos instructores de la Conmebol, entre ellos: Diego Giustozzi y yo, por Argentina; Angel Chamorro y Carlos Chilavert, por Paraguay; Eduardo Basso y Paulo Cesar Oliveira, por Brasil. Entre los coordinadores estuvieron Mauricio Marquez, por Brasil, y Elvio Paolorrosso, por Argentina. Los cursos son coordinados por el departamento de Desarrollo de la Conmebol y por los directores técnicos de Desarrollo de cada asociación.

¿Cómo está el futsal argentino un año después de haber conseguido el título mundial?

El futsal argentino está muy bien, con muchas competencias, hoy en AFA hay hasta primera división D, luego están las ligas locales como el caso de la liga de la Rosarina que tiene primera A y primera B. Tanto en la Rosarina como en AFA hay competiciones de divisiones inferiores desde 8 años y también hay competiciones femeninas. También hay una liga que tiene una buena organización que podríamos decir que prepara a muchos equipos que entran a AFA en la división D, que se llama Lafa, esta liga está en Buenos Aires y alrededores y también tienen divisiones menores. Hay un campeonato nacional organizado por el Consejo Federal. Y también está la Copa Argentina que tiene una organización similar a la Copa Argentina de fútbol, ahí también participan los equipos de Rosario. En síntesis, numerosas competiciones que se van afianzando en calidad competitiva. El Mundial trajo un gran afianzamiento de estas competiciones que existían previas al torneo ecuménico, o sea que el Mundial también es consecuencia de esta organización y el título trajo una consolidación del futsal argentino como uno de los mejores organizados del mundo.

¿Se podría hablar a futuro de una Liga Nacional como el básquet o el vóley?

Con respecto a la creación de una Liga Nacional hay un proyecto para el año que viene. Sería una competición más dentro de las ya descriptas más arriba. Esperemos que sea una oportunidad para mejorar, sobre todo las competencias en el interior. La idea es organizarla el año que viene con el apoyo de la Fifa y sus planes de desarrollo. La misma tendría tres fases, a disputarse en distintas partes del año venidero. La idea original es que se juegue en todo el país, por regiones, para arribar a una fase decisiva sobre el final del año, en una sede a determinar.

¿Que habrá a nivel selección en 2018?

Durante 2018 se harán los Juegos Olímpicos para la Juventud en Buenos Aires. Son selecciones masculinas y femeninas Sub 18. El futsal será parte de esos Juegos y es la antesala para el ingreso del deporte al olimpismo, una gran aspiración de todos los que aman al futsal.