"Maradona siempre habló como jugó"

El periodista y coordinador en Argentina de Fundéu, Juan Mascardi, habla de las expresiones que se usan en las tribunas y los medios deportivos sobre el 10 como "fuente inagotable de frases"

"Hay gente que dice que Maradona debe jugar y no hablar. No estoy de acuerdo, Maradona a los niveles de narrativa actuales arma un meme con cada frase: «Yo no la toqué, fue la mano de Dios» tiene síntesis, múltiples posibilidades de lectura y poética; yo quiero escucharlo hablar porque al hacerlo siempre tuvo el mismo ritmo que su juego".

Quien lo dice es el periodista Juan Mascardi, desde hace dos años coordinador de Fundéu Argentina, el programa para el español urgente de la Fundación de la Lengua Española, que tiene como misión impulsar el buen uso de la lengua en los medios de comunicación. El organismo, con sede en España, República Dominicana y este país, realizará el tercer seminario internacional («Cuando las luchas llegan a la lengua»), los próximos 7 y 8 de este mes en la Biblioteca Argentina de Rosario.

Imposible hablar de la lengua como órgano en movimiento constante sin hablar de fútbol y las palabras que se crean y usan en las tribunas y en el periodismo deportivo. Tan imposible como hablar de fútbol sin mencionar a Maradona, mucho menos esta semana en que Diego visitó Rosario como técnico de Gimnasia al jugar contra Newell's.

"Diego siempre fue una fuente inagotable de frases que han quedado en el inconsciente colectivo de los argentinos", aseguró Mascardi en diálogo con Ovación y echó mano a más de un ejemplo."Cuando dijo «Cóppola es vivísimo. Fuma debajo del agua» o «los dirigentes de Boca son más falsos que un dólar celeste», ¿quién no oye allí el lunfardo del tango? El apeló permanentemente a códigos previos a los que resignificó y les dio otros sentidos; sus frases tienen tanta potencia que perduran", afirmó.

Y como no podía ser de otro modo el periodista recordó una de las citas maradonianas más célebres nacida en 2001, durante el homenaje que le hicieron a Maradona en La Bombonera.

"El fútbol es el deporte más sano y más lindo del mundo, que nadie tenga la menor duda. Porque se equivoque uno no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha". Para Mascardi, "cualquiera puede reemplazar la primera parte de esa última frase y decir, por ejemplo, «la juventud no se mancha», pero allí estará siempre Maradona".

Del mismo modo, dijo que tendrá siempre su sello la expresión: "«Hoy no hablo muchachos, tengo menos palabras que un telegrama», donde en la misma negación de la palabra Maradona utilizó la metáfora".

Fundéu bucea en esas expresiones de la cultura popular y observa cómo repercuten en la prensa al punto de legitimarse. Y sugiere alternativas de uso, no desde un sentido periodístico sino gramatical, ortográfico y político que rescata los argentinismos por sobre los anglisismos innecesarios. Basa sus recomendaciones en las normas elaboradas por la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale), pero tiene en cuenta las expresiones y neologismos cuando poseen un uso extendido.

"Nuestro objetivo es contribuir a cuidar la lengua, un valioso patrimonio cultural que permite comunicarnos con más de 500 millones de hablantes. Si un medio titula con «la patria es el Brian» (por Alberto Fernández y el joven discriminado como presidente de mesa el domingo último), la frase no está bien compuesta, pero tiene una significación política previa que legitimiza su uso. Pero si se usa «trapito» puede estar legalizado, pero sugerimos «cuidacoches» porque decirle «trapo» a una persona y más en diminutivo es despectivo. Si se dice «la árbitro» sugeriremos «la árbitra» o en el caso del sustantivo «órsay » (plural, orsais, una adaptación creada a partir de la voz inglesa offside), sugeriremos escribirla con tilde por ser una palabra llana que no termina en vocal, ene ni ese, pero se recuerda que siempre es mejor optar por la locución «fuera de juego», mucho más extendida".

Y tras la miniclase, Mascardi volvió una vez más a Maradona, al nacido en Villa Fiorito.

"Cuando él dijo «crecí en un barrio privado, privado de luz, de agua, de teléfono», usó la misma palabra con distintos significados, pero no el anglicismo «country» y coincidimos con él. La primera puerta siempre debe ser el español: «entrenador» y no «coach» o tantas otras palabras en inglés usadas en el deporte, la tecnología la moda y gastronomía".