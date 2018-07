Diego Maradona aseguró que "no tenía ninguna esperanza" con la selección argentina antes del Mundial de Rusia por los problemas internos que padecía, y alabó al delantero francés, Kylian Mbappé, por considerarlo la revelación del certamen.

"Fue un Mundial que quizás no nos dejó mucha técnica individual, pero sí vimos a unos equipos que quisieron demostrar más de lo que tenían y no les daba el cuero", dijo. "Antes del Mundial yo no tenía ninguna esperanza por Argentina por todo lo que me contaban los muchachos, por todo lo que yo estaba metido prácticamente en la concentración de los muchachos", lamentó.