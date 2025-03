Manuel Nogués lidera el objetivo de Atlético del Rosario de volver al Top 12

—Es que realmente tuvimos una mala campaña... hay que hacerse cargo de las cosas para que cambien. Creo que Plaza no está en el momento deportivo que todos queremos. Claramente no somos un equipo que se merece descender de categoría varias fechas antes, pero pasó. Por suerte lo reconocimos como grupo, como club y como institución y hoy estamos haciendo bastantes cambios para que, justamente, Plaza no vuelva a pasar por esos momentos. Creo que nos merecemos estar en el Urba Top 12, como lo pudimos demostrar en los últimos partidos del año, que no fueron un fiel reflejo de lo que fue todo el año en su conjunto, de la primera fecha a la última. Creo que tenemos que ser mucho más constantes para poder estar ahí. Estamos en busca de eso, creo que en el medio nos vamos a confundir un montón de veces, pero el horizonte está claro: la idea es volver a estar ahí, mantenernos y competir, que es el objetivo más grande que tenemos.