Maggiolo se va de Central en busca de nuevos horizontes

Lucas Maggiolo trabajará sólo un mes más en Central y después se despedirá de la institución. El hoy colaborador de Diego Cocca aún no tiene decidido su futuro, pero es un hecho que no continuará en Arroyito. La información fue confirmada a Ovación no sólo desde la dirigencia sino también desde el entorno del propio Maggiolo. En principio trabajará hasta fines de junio y, según apuntaron algunas de las fuentes consultadas, lo hará "sin costo para el club".

Hace varios días circulaba el rumor sobre un posible alejamiento de Maggiolo, pero recién ayer las partes involucradas lo confirmaron. En principio se iría a Paraguay para formar parte del cuerpo técnico de José Antonio Chamot (ya se habían ido Alberto Boggio, en ese tiempo en Temperley, Adrián Dezotti y Pablo Mangione, ambos de las estructura de divisiones inferiores), pero también tendría una propuesta del exterior para trabajar en inferiores.

Arrancó con Grossi

Maggiolo fue el principal colaborador de Gustavo Grossi en el inicio del Centro de Alto Rendimiento puesto en marcha hace más de cuatro años. Tras la salida de Grossi quedó como coordinador de las divisiones inferiores canallas y cuando Cocca llegó al club (a esa altura los dirigentes tenían pensado meter mano en la ciudad deportiva porque no estaban de acuerdo con los resultados obtenidos) se fue a trabajar con el DT de primera, como analista de videos. Un par de meses después de ese cambio le aparecieron estas propuestas del exterior y por eso dejará el club.