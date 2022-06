Macagno cumplió y solo no pudo con el penal que no fue

Volvió bien. Ramiro Macagno no tuvo demasiado trabajo, pero respondió.

El regreso de Ramiro Macagno al arco de Newell’s fue satisfactorio. R espondió a los tibios intentos de Banfield . Hubiese culminado con el arco en cero si Echenique, con la intervención del VAR, no hubiera sancionado penal por una inexistente falta del uno sobre Enrique.

El cierre del torneo pasado, por una distensión, lo siguió desde afuera. Ayer volvió y toda la tarde estuvo muy seguro y atento.

Arboleda, presente en Murcia con Colombia

Iván Arboleda será titular hoy para su selección, Colombia, y regresa pero difícilmente llegará al partido del jueves por la segunda fecha, por lo que Ramiro Macagno conservará la titularidad. Además, estando los dos bien, habría que ver qué decisión final toma Javier Sanguinetti. Mientras, Dkorkaeff Reasco está afectado a Ecuador, aunque luego tendrá otro amistoso (11/6, ante Cabo Verde), por lo que su ausencia será mayor.

Arboleda será titular para Colombia, que a las 14 en Murcia enfrenta a Arabia Saudita, rival de Argentina en el Mundial. El martes estaría en Rosario pero no jugaría el jueves a las 20 ante San Lorenzo. Hay que ver si va al banco. En tanto, Reasco no jugó en el 1-0 a Nigeria de entresemana en EEUU donde fue suplente y no lo hará hoy tampoco en el amistoso ante México (20.30), otro rival argentino. Después quedará el ultimo amistoso y el regreso.