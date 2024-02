Luciano Ambrogi, el sparring rosarino al servicio de la selección en la Copa Davis

—Apenas salió el comunicado confirmando a Rosario como sede de la Davis, muchos me llamaron para preguntarme si nuevamente iba a ser sparring o no. En ese momento no sabía qué responderles porque eso es algo que decide el equipo de la AAT, no es algo que se sabe de antemano. Fueron pasando los días y cuando estaba en los Challengers de Buenos Aires me dijeron que iba a estar. Para mí es un gusto enorme poder estar nuevamente en la Davis.

—¿Qué es lo que específicamente hace un sparring?

—El trabajo del sparring es estar a disposición de los jugadores para lo que necesiten hacer dentro de la cancha. Por ahí algún jugador necesita entrenar alguna cuestión específica y te llaman para pelotear con él, no importa si es singlista o doblista. Somos uno más del equipo. Ayudamos a que ellos puedan prepararse toda la semana y mejorar su juego antes de competir sábado y domingo.

—¿Cómo es la relación con los tenistas?

—Muy buena. Tuve la suerte en la serie pasada de estar ahí y los chicos tienen muy buena onda, son supercopados. Creo que eso fue lo que más me gustó. El grupo humano es muy unido, no veo envidia entre uno y otro. Cada uno está enfocado en lo suyo y entrena como los mejores del mundo y la relación entre ellos es súper buena, y eso yo lo destaco mucho.

—Como tenista, ¿Cómo crees que se puede dar esta serie con Kazajistán?

—Personalmente creo que hay que estar fuertes de cabeza, y más jugando de local, algo que influye. Creo que para nuestros jugadores, jugar ante su gente es algo increíble, pero a la vez pienso que te creas la obligación de ganar, no tanto por vos sino también por los que te van a ver. Querés que la satisfacción sea para todos.

Luciano nació el 19 de noviembre de 2003. En el club Provincial jugó al tenis desde chico, compartiendo esa pasión con el fútbol (es hincha confeso de Rosario Central). “Al tenis llegué gracias a la familia Durante, a la cual le estoy muy agradecido”, destacó Luciano, 453 del ránking, sin olvidar sus orígenes.

“Cuando empecé a jugar al tenis pude agarrar fácilmente el tema de la coordinación, de pegarle a la pelotita, de moverme”, recordó el hoy sparring del seleccionado argentino de tenis.

Con su derecha inició su camino jugando G2 y G3, pero paralelamente también empezaba a destacarse en el fútbol. Y tuvo que elegir. “Tomar la decisión de optar por uno u otro cuando te gustan los dos deportes resultó complicado, fue difícil de tomar”, argumentó el propio tenista. Pero con la raqueta empezó a viajar, conocer gente y otros lugares, y eso fue lo que terminó de inclinar la balanza.

Siguiendo a sus profesores de Provincial se fue a Lawn Tennis 2, pero como el lugar tenía pocas canchas la experiencia duró poco. Fue entonces cuando apareció una beca para que siga su carrera en Jockey Club Rosario, institución en la que está desde 2014 entrenando bajo la supervisión de Luli Mancini.

—En el 2023 diste un gran salto.

—Desde que arranqué a jugar, año tras año siempre fue más positivo, me sentía jugando mejor y eso se notaba en los resultados. En 2023, el inicio de los torneos por Antalya no fue el mejor: metí dos primeras rondas al hilo, pero en tercera semana pude ganar dos Futures M15 seguidos en Turquía y creo que eso me ayudó mucho a subir en el ranking y sobre todo a ganar en confianza. Fue un gran paso, porque ganar dos Futures seguidos no es fácil y conseguirlo me llenó de orgullo en ese momento, pero sobre todo, te repito, me dio mucha confianza para seguir mejorando.

—¿Qué esperás para este año?

—El año pasado jugué muchos Futures, pero este año la idea es asentarme en los Challengers. Igualmente con mi equipo seguimos enfocados en seguir mejorando día a día porque de esa manera, creo, los resultados se van a ir dando solos. Siempre fui más de ir por ese lado que de ponerme objetivos. En tenis la cabeza juega mucho y particularmente me pongo más ansioso si me pongo objetivos, por ejemplo, de llegar a tal lugar en tanto tiempo.

—¿Cuál es tu sueño?

—Me gusta la idea de vivir del tenis. Creo que muy pocos lo pueden hacer, pero me gustaría estar dentro de los 50 mejores del mundo y mantenerme un par de años.

—¿Hay algún torneo que te desvele?

—Por jugar casi siempre en polvo de ladrillo, en mi cabeza siempre rondó la idea de ganar alguna vez Roland Garros, pero como Grand Slam también me gustaría ganar el US Open.