Luchadoras y soñadoras

Ovación no es la excepción y como la mayoría de los suplementos deportivos del mundo suele tener en su portada a hombres, en especial a futbolistas locales de Newell's, Central o la selección, que son noticia por determinada situación. Un 9 gritando un gol, un equipo celebrando la victoria, un arquero que blindó el arco propio con atajadas descomunales, la declaración punzante de un entrenador, un refuerzo que estampa la firma, el comentario de un partido, un juvenil que es transferido a Europa o un dirigente que justifica la gestión. Estos personajes varones, por lo general, tapizan las páginas principales, tanto del papel como la web. Claro que tanto las coberturas como la idolatría en el deporte arrastran un perfil marcadamente machista y esta realidad esto no cambiará de un día para el otro. Pero bien vale la pena empezar a mover las estructuras dominantes, en especial hoy que se celebra el Día Internacional de la Mujer, porque "ellas" la vienen remando desde hace largo rato para ganar con absoluta justicia espacios y protagonismo, no sólo en la sociedad, en los derechos individuales y en la política, sino también en el plano deportivo y en la repercusión de sus logros.

Claro que Rosario tiene exponentes deportivos de lujo en los últimos tiempos. Y entre los ejemplos de las figuras rosarinas femeninas destacadas recientemente, tal vez siendo mezquinos con el relevamiento histórico, se encuentran nada menos que la extraordinaria Luciana Aymar, la Leona que fue considerada la mejor jugadora de hockey de la historia por ser elegida en ocho ocasiones la mejor del mundo. Otra que alcanzó la gloria es Cecilia Carranza, la regatista que se consagró campeona olímpica junto con Santiago Lange en los Juegos de Río de Janeiro en 2016. Allí también la atleta Yanina Martínez ganó la medalla de oro en los 100 metros (atletismo) en los Paralímpicos. Y más allá en el tiempo, otra ilustre rosarina es la tenista ya fallecida Mary Terán de Weiss, de notable sensibilidad social.

En la actualidad, todos los días las mujeres rosarinas de "uno a cien años" copan con ganas, esfuerzo y por qué no con sueños de gloria, los clubes de la ciudad, entre ellos los más populares como Central y Newell's. Por eso vale la pena conocer testimonios de formadoras que trabajan a puro corazón, aportando mucho más que enseñanzas tácticas a sus jugadoras.

Cecilia Quiroga, ex jugadora y actual entrenadora de básquet femenino en las inferiores de Central, convive con adolescentes en el día a día de los entrenamientos, en una relación humana fraternal que se desarrolla mientras las chicas pican la pelota y le apuntan al aro. "Hace 20 años que estoy dirigiendo a mujeres. Este día debe servir para resaltar los derechos que tenemos, en un momento en el que hay un gran repudio social por la violencia contra la mujer. Estoy con adolescentes a las que además de enseñarles específicamente el deporte se trata de darles herramientas para que se desenvuelvan en la vida misma. Siempre hablo del respeto hacia los demás y la forma de cuidarse por ejemplo en un tema complejo como las redes sociales. A veces hay cuestiones que las chicas no hablan con sus padres por vergüenza y charlan con nosotros en el club", le confió Quiroga a Ovación, en el marco de su dilatada experiencia al frente de jugadoras de básquet.

"Desde hace unos años el deporte femenino en general está teniendo más difusión, mayor auge y en los mismos clubes le están dando más lugar. En Central creo que hay deporte femenino en todas las disciplinas. Este desarrollo viene acompañado de los cambios que se están dando a nivel social y son para bien. También destaco que en el deporte la convivencia con los varones cuando se comparten espacios en los clubes genera gran amistad y respeto mutuo", concluyó Quiroga.

En tanto, Nerina Samburgato, entrenadora de inferiores y jugadora de hockey de mayores en Newell's, también entregó conceptos jugosos relacionados al deporte y la mujer. "Me parece muy bueno que se celebre el Día de la Mujer. En cuanto a los clubes es muy positivo ver a tantas mujeres haciendo deportes y cada vez en más disciplinas. Está bárbaro que no haya deportes exclusivos para los hombres, como era antes el fútbol. Trabajo con chicas de 12 a 15 años y trato de ayudarlas, escucharlas y acompañarlas en lo que nos plantean. Mucho se hace a pulmón, pero siempre tratamos de hacer lo mejor posible para que las chicas trabajen bien", relató Samburgato.

"Soy amiga de Luciana Aymar, jugué desde chiquita en contra de ella. La verdad es que es una excelente persona, muy amable y era un honor verla jugar acá en Rosario. No tengo dudas de que muchas de las chicas que ahora practican hockey fueron motivadas por Lucha para animarse a jugar. El talento de Lucha y el protagonismo de Las Leonas aportó muchas jugadoras nuevas a todos los clubes de Rosario", valoró Samburgato.

Claro que hoy será un día en el que se hablará de reivindicaciones muy importantes que exigen las mujeres (ver páginas 4 y 5) y por ello Ovación se tiñó de violeta en varias de sus páginas. Ellas lo merecen y van por más. ¡Feliz día!