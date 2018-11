El de ayer pareció uno de los días más distendidos de Edgardo Bauza desde que llegó a Central. Fue justo el día después en el que Ricardo Carloni le brindó todo el respaldo en una entrevista con Ovación, en medio de lo que habían sido días de rumores sobre un posible fin de ciclo en caso de sufrir una derrota frente a Temperley. "No, de eso no hablo", dijo el Patón entre risas ante la consulta de este diario sobre si estaba molesto por las cosas que se estaban hablando, entre ellas un supuesto contacto con Eduardo Domínguez. Pero rápidamente el técnico se soltó y no tuvo problemas en entregar sus sensaciones sobre un tema que, como viejo conocedor del fútbol, maneja al dedillo.

"Nosotros los técnicos estamos permanentemente en la mira y mucho más en un equipo de la importancia de Central, en el que perdés dos o tres partidos y comienzan los rumores. Pero esos rumores no me preocupan", afirmó Bauza, quien continuando con su alocución dijo: "Con los dirigentes hablamos todos los días y saben cuáles son los inconvenientes que tenemos. La idea es tratar de llegar a esta final y terminar el campeonato lo mejor que se pueda para después sí incorporar cuatro o cinco jugadores. Por eso digo que el partido del domingo es muy importante, ya que nos puede catapultar a jugar una final y también la Libertadores, lo que nos daría la posibilidad de armar un mejor equipo trayendo algunos refuerzos que jerarquicen este plantel".

Teniendo en cuenta su larga trayectoria en el fútbol es lógico que no le preocupen algunas cosas que se hablan, pero valía la consulta sobre si estos comentarios podían desenfocarlo en la previa de un partido tan importante como el que se avecina. En ese sentido el técnico fue contundente. "Para nada. A mí nada me desenfoca", esgrimió. Y agregó: "Tengo en claro mejor que nadie cómo son las cosas y soy muy claro en mis opiniones. Sé perfectamente mi relación con los jugadores, lo que puedo dar y hasta dónde puedo dar. Obviamente que me preocupa no ganar, pero tratamos de dar lo mejor para mejorar. Ahora estamos enfocados en esto que nos va a empujar a jugar una final, que no es poca cosa".

Además de cuestiones futbolísticas, algunas de las críticas que recibe hoy Bauza es por el tema de los lesionados, que fueron muchos en los últimos tiempos. A tal punto que para el partido del domingo hay varias bajas. "Hay varias cosas en este tema. La carga que tienen los jugadores hace que, por la exigencia a la que son sometidos algunos, tengan problemas musculares. Las cargas físicas ya las bajamos, hoy son mucho más livianas pensando en que el equipo llegue bien físicamente a los partidos, pero existe este tipo de problemas y estamos todos arriba de todos los futbolistas para que si tienen algún problema que no empeore", argumentó el DT, quien advirtió que "lamentablemente venimos arrastrando lesiones por la seguidilla de partidos y eso complica mucho porque no somos un plantel muy rico. Igualmente la gente de Central se tiene que quedar tranquila porque vamos a armar un equipo competitivo".

Central tendrá enfrente el domingo un rival que milita en la B Nacional, como lo fue Almagro (octavos de final). "Cada partido deja aprendizajes, para lo bueno y lo malo. Más allá del rival lo que más me interesa es mejorar el rendimiento propio, que podamos ser un equipo que pueda tener la pelota, que ataque, que complique al rival. Lo que estoy apuntando es a que nosotros tengamos un buen partido", analizó el Patón.

También razonó sobre el presente del equipo en la Superliga, donde lleva ocho partidos son triunfos, y dijo: "Lo intentamos y hubo partidos en lo que pudimos lograr más pero no fuimos lo suficientemente sólidos. Hay tres o cuatro razones que empujaron para que no pudiéramos ganar. Nos preocupa a todos pero tenemos que mejorar la solidez para que podamos ganar".





Merlos será el árbitro para la Copa Argentina

Anoche se conoció el árbitro para el choque ante Temperley por Copa Argentina. El elegido es Andrés Merlos, quien estará secundado por los líneas Gabriel Chade y Julio Fernández. La última vez que Merlos dirigió a los canallas fue en la segunda fecha de la Superliga, en el triunfo ante Talleres 1 a 0, con gol de Fernando Zampedri.





Práctica con varios que trabajaron aparte

El de ayer fue el segundo día de práctica del plantel canalla, con varios jugadores que se entrenaron de manera diferenciada, entre ellos Matías Caruzzo, Marco Ruben, Leonardo Gil y Fernando Zampedri (sigue con una sobrecarga en los gemelos). Lo del Colo es más por precaución, ya que Bauza lo considera titular el domingo ante Temperley.





Bauza lamentó el agua en las canchas

Bauza se mostró preocupado ayer por el estado de los campos de juego por el agua que tienen debido a las intensas lluvias de los últimos días. "No podemos hacer demasiado", dijo el Patón en medio del entrenamiento. Espera que entre hoy y mañana el piso mejore para comenzar con los trabajos tácticos que le permitan probar el equipo. De continuar el mal tiempo, el entrenador evaluaba la posibilidad de trasladarse a una cancha de césped sintético.





Ante San Martín (SJ), el martes 27 a las 21

La Superliga confirmó ayer que el partido entre Central y San Martín de San Juan, pendiente de la séptima fecha, no se jugará el 5 de diciembre como estaba previsto, sino que se disputará el martes 27 de noviembre, a las 21. El choque había sido postergado por las elecciones canallas del pasado 30 de septiembre.