Los refuerzos canallas bajo la lupa

Rinaudo. El más destacado de los nuevos. Riaño. Se lo vio muy solo en la ofensiva. Barrera. No rindió y fue reemplazado. Allione. Entró a los 58 y fue intermitente.

Llegaron con muchas expectativas. Cada cual tiene lo suyo desde lo técnico. Sin embargo, ayer corrieron por carriles diferentes. Los refuerzos que presentó Central en el estadio Tomás Ducó quedaron bajo la lupa. Aunque de los cuatro, Fabián Rinaudo fue quien terminó dejando una mejor imagen. Su labor fue de menor a mayor, claro está. Pero Fito ratificó que está cómodamente adaptado al mundo canalla. No así el colombiano Jarlan Barrera. Mientras que Claudio Riaño apareció en escena por fuerza mayor y no gravitó. Lo mismo que Agustín Allione. El volante entró por el lesionado Diego Becker y se plantó por derecha, pese a que no marcó la diferencia como se esperaba más allá de que explotó un tiro libre en el travesaño . El próximo sábado tendrán revancha ante Aldosivi en el Gigante.

No caben dudas de que pueden dar mucho más de lo que ofrecieron a la hora del plato fuerte en Parque de los Patricios. Son jugadores con roce. Cuentan con la suficiente capacidad de resolución. Aunque en esta velada no se notó. Sin dudas, Bauza deberá darle una vuelta de tuerca al equipo, como además las incorporaciones tendrán que acelerar un poco más a la brevedad.

Los ojos estaban puestos esencialmente en Barrera. El colombiano tiene un pie tan exquisito como endiablado. Era la principal carta en materia ofensiva que tenía el equipo para generar juego. Para marcar la diferencia.

Ayer desentonó. Como ante Racing, por cierto en el amistoso disputado en Mar del Plata días atrás. Duró como agua en la arena. Un tiempo, donde no hizo mucho. Le costó plantarse con firmeza y abastecer a Riaño. Bauza no dudó y lo dejó en el vestuario en el entretiempo. No obstante, tiene una técnica envidiable. Resta que la plasme en cancha.

Fito Rinaudo debutó oficialmente con un aprobado. El volante arrancó medio torcido pero se fue recuperando sin cesar. Robó un par de pelotas y metió algunas precisas asistencias. Hace una buena dupla de doble cinco junto al Gordo Ortigoza, quien terminó expulsado e insultado por todo el estadio debido a su pasado en San Lorenzo.

Otro que tuvo su bautismo formal fue Riaño. Apareció en la foto principal por la molestia que acarrea Herrera. No pudo hacer mucho porque no lo abastecieron. Fue como una especie de llanero solitario. El atacante metió hasta donde le dio la nafta. Se fue al banco con la frente alta.

Mientras que también se mostró para todo el pueblo de Arroyito de manera diferente Agustín Allione. El volante que llegó hace poco al barrio entró por el lesionado Diego Becker. Esta vez jugó por derecha. Fue intermitente, pese a que trató de ser la usina de fútbol que necesitaba el equipo.

Central presentó a cuatro de los seis refuerzos que sumó para esta campaña (restan Vergara y Molina). Lucieron diferentes todos. Ninguno sobresalió. Cada cual tomó un carril diferente. Aunque el sábado que viene tendrán revancha ante Aldosivi.