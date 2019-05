Los Pumitas se ponen en movimiento en Rosario

No queda casi nada. Apenas son tres días los que separan a Los Pumitas del inicio del Mundial M20 de Santa Fe y Rosario del sueño de llegar lo más lejos posible. A decir verdad es el tiempo que separa a todos de un sueño que es común. Sin embargo, para el seleccionado nacional tiene un sabor más que especial transitar esas horas previas porque son Los Pumitas los locales, los anfitriones, los que más saborearán el aliento del público. Ayer, a un día de haberse instalado en un hotel de renombre de Funes donde sentaron las bases del búnker albieleste, entrenaron por primera vez. Fue en Old Resian, en doble turno, con la idea fija de ajustar los últimos detalles.

El seleccionado argentino practicó bajo las órdenes de los entrenador y la mirada atenta de los alumnos del colegio San Bartolomé, que tuvieron el privilegio se seguir de cerca cada uno de los movimientos, también con un buen marco de periodistas que van tomando posiciones en la ciudad para cubrir el torneo de las figuras del futuro (así reza el lema del Mundial).

En el plantel de los 28 elegidos por el head coach José Pellicena, hay tres jugadores que serán más locales que nadie. Se trata de Lucas Bur, el rosarino nacido en Jockey; del correntino de Plaza, Jerónimo Gómez Vara y del rufinense de Duendes, Santiago Chocobares.

Justamente Bur fue uno de los que ayer tomó contacto con los micrófonos y señaló que "el equipo llega muy bien, ya ultimando detalles de cada práctica pero confiados y con muchas ganas de empezar a jugar". Respecto al fuerte de Los Pumitas, señaló que "sentimos que backs y forwards estamos en una buenas combinaciones, nos sentimos bien en el scrum y mall".

La localía es un factor que todos los jugadores señalan como un valor adicional. Bur no es la excepción: "Jugar en Rosario es un extra, tener a mi familia y a los amigos que me conocen de toda la vida alentándome desde la tribuna me da un plus para dar lo mejor que tengo en cada jugada".

Consultado sobre los rivales de Los Pumitas en el Grupo A, el hombre de Jockey remarcó que "para nosotros no hay un partido más fácil que otro, esto es partido a partido y pensamos más en nosotros que en el rival de turno".

El Mundial M20 tendrá lugar entre el martes y el 22 de junio, en Santa Fe y Rosario. En la capital provincial se jugará en la cancha de Crai y en la Cuna de la Bandera en Old Resian y en la flamante cancha sintética instalada en el Parque de la Independencia, la única de su tipo en Sudamérica.

Los Pumitas debutarán el martes en el Hipódromo ante Gales, luego jugarán el 8 de junio ante Fiji en Santa Fe y cerrarán la fase de grupos ante el campeón vigente, Francia, el 12. Todos los partidos serán a las 13.

En la última edición el seleccionado nacional debió conformarse con el 6º puesto logrado en el país galo. El año anterior había logrado una actuación histórica, con un tercer puesto (ver "Huellas Mundiales", en la página 12).

Hoy, en tanto, será el día de la foto oficial de los capitanes de los 12 seleccionados participantes del Mundial, en sitios icónicos de Santa Fe y Rosario. La cita ecuménica está llegando.