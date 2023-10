Los Pumas ya están pensando en negro Puntos a favor y en contra de jugar contra Nueva Zelanda, una superpotencia del rugby, en la semifinal del Mundial. Mañana se viene un partidazo Por Pablo Mihal 19 de octubre 2023 · 06:03hs

Los Pumas se jugarán a todo o nada este viernes ante los All Blacks, los grandes favoritos a llegar a la final.

Se viene el partido más trascendental de la historia del rugby argentino. Los Pumas enfrentan a Nueva Zelanda en una de las semifinales del Mundial de Rugby Francia 2023. La emoción embarga a todos en un contexto en el que la realidad indica que las chances del equipo nacional son pocas, pero con Los Pumas nunca se sabe.

Lo primero que hay que tener en claro es que el viernes en el Stade de France el seleccionado argentino tendrá enfrente a los All Blacks, un equipo siempre difícil que por juego y por historia es un candidato natural. De hecho, las tres veces que Los Pumas se cruzaron en el camino de los All Blacks en Mundiales, en todas Nueva Zelanda terminó siendo el campeón (1987, 2011 y 2015) y en los otros seis torneos que no se enfrentaron, no ganaron ninguno.

¿Se les puede ganar a los All Blacks? Los Pumas están en París preparando la semi ante All Blacks

Pero más allá de lo que marquen las estadísticas, los hombres de negro tricampeones del mundo se presentan como un escollo muy duro de sortear, pero no es imposible.

Años atrás, solamente pensar en hacerle partido era una mera utopía. Los enfrentamientos eran una carnicería y no había forma de poder equiparar las diferencias existentes entre ambos. Eso cambió con el ingreso al Rugby Championship, donde los enfrentamientos se hicieron más frecuentes y la brecha se fue acortando. Hoy por hoy estos Pumas ya saben lo que es ganarle a los All Blacks (por más que hayan sido solamente un par de veces) y si bien esa empresa no es fácil, ese no es un dato menor, sobre todo si se tiene en cuenta de que esta versión de los AB no es de las mejores que ha presentado a lo largo de su historia. Como adelantó Marcos Kremer, “serán 15 contra 15, 23 contra 23”, porque el banco de relevos en este tipo de definición juega y mucho.

También hay que tener en cuenta de que los kiwis vienen de hacer un desgaste importante en el partido ante Irlanda por los cuartos de final, donde tuvieron que exigirse al máximo para poder cantar victoria, y eso tiene un costo. Siempre en el terreno de las especulaciones, podría decirse que los All Blacks están acostumbrados a este tipo de batallas y después de bajar del número uno al equipo del Trébol y tener como premio que les toque Argentina, podrían relajarse por ello, aunque más no sea un poquito, algo difícil que pase pero que si ocurre favorecería al equipo nacional. En lo que tiene que ver con los aspectos tácticos, este equipo de los All Blacks defiende bien y ataca mejor, pero juega de manera individual, y si Los Pumas logran controlar a esos cuatro o cinco jugadores clave, las posibilidades obviamente crecerán. Quizás el rival más complicado que tengan Los Pumas sean los propios Pumas. Si bien desde que perdió con Inglaterra fue creciendo en su juego, le queda mucho por mejorar y mostrar, sobre todo en el manejo de la pelota y en el aprovechamiento de la pelota, dos ítems fundamentales para poder vencer a los hombres de negro, que se destacan entre otras cosas por su defensa (ante el Trébol defendieron 37 fases sin cometer un penal). Estos partidos no dan margen de error, por eso Los Pumas tienen que jugar en su mejor versión. Sin una pareja de medio sólida, es difícil que un equipo juegue o intente jugar bien. Cheika dio el equipo (ver aparte) y volvió a apostar por Bertranou con la 9, cuando el mendocino no pasa por su mejor momento y con Carreras de apertura, cuando él no lo es. Quizás no quedó convencido de lo que hicieron Cubelli y Sánchez, pero para tener alguna mínima chance con los All Blacks hay que apelar a la experiencia. ¿Un error táctico o Cheika ve otra cosa? Lo cierto es que el australiano se la jugó y confía en ellos para seguir en carrera. Hasta ahora nos metió entre los cuatro mejores del mundo y eso no es poco. Se acerca la hora de la verdad. De manera racional es imposible pensar en un triunfo argentino. Está fuera de las posibilidades. Pero el rugby a veces no tiene esa lógica y la esperanza de un zarpazo mundial no sabe ni de especulaciones, ni de estadísticas. Con estos Pumas nunca se sabe, ya que el enorme corazón que tienen muchas veces les posibilitó imponerse a adversarios superiores. Se vienen ochenta minutos vibrantes donde los All Blacks van de banca, pero por las dudas, hay que ponerle unas fichitas a Los Pumas, un equipo que a veces hace realidad lo que parece imposible. Equipo confirmado Michael Cheika confirmó la alineación que el próximo viernes a las 16 enfrentará a Nueva Zelanda en una de las semifinales del Mundial de Rugby Francia 2023. Los elegidos por el australiano son: Thomas Gallo, Julián Montoya y Francisco Gómez Kodela; Guido Petti y Tomás Lavanini; Juan Martín González, Marcos Kremer y Facundo Isa; Gonzalo Bertranou y Santiago Carreras; Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti y Emiliano Boffelli; Juan Cruz Mallía. En el banco de relevos, en tanto, estarán Agustín Creevy, Joel Sclavi, Eduardo Bello, Matías Alemanno, Rodrigo Bruni, Lautaro Bazán Vélez, Nicolás Sánchez y Matías Moroni.