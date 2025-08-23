Los planteles de Central y Newell's ya están en los vestuarios: cuenta regresiva para el comienzo del clásico

Primero llegó la delegación rojinegra y luego la de los canallas. Los primeros bajaron a una manga que los depositó directamente en los vestuarios.

El plantel de Newell's llegó al Gigante de Arroyito dos horas antes del clásico rosarino.

Los planteles de Rosario Central y de Newell's Old Boys ya están en el Gigante de Arroyito, el escenario del clásico rosarino correspondiente a la quinta fecha del torneo Clausura. Los jugadores ya se metieron al vestuario y empieza la cuenta regresiva para el comienzo del partido, que se iniciará a las 17.30.

Primero llegó la delegación de Newell's, que llegó desde el complejo Bella Vista a bordo de dos micros. En el primero estaban los jugadores y el cuerpo técnico, y en el segundo los auxiliares y directivos del club.

Los micros estacionaron de culata y la delegación visitante entró directamente al vestuario a través de una manga que los aisló de cualquier contacto con los hinchas de Central que están ubicados en la platea alta que da a la explanada por donde ingresan los vehículos.

Tanto la llegada como el descenso de la delegación leprosa fue tranquila y no se registró ningún incidente.

La salida de Newell's desde Bella Vista

El plantel de Newell's le puso punto final a la concentración poco antes de las 15. A la hora de la partida, los hinchas coparon la parada en Bella Vista con banderas y bengalas para cantar en la puerta de ingreso principal.

El ómnibus avanzó lentamente por avenida Presidente Perón, ya que otros simpatizantes rojinegros estaban esperando en la calle para apoyar a los jugadores. Después, la comitiva de Lepra tomó avenida Circunvalación hacia el norte para ir hacia Arroyito.

La policía superó una de las primeras pruebas del operativo de seguridad del clásico rosarino cuando faltaban dos horas para el inicio del cotejo. En menos de 15 minutos se resolvió la llegada de los planteles a la puerta 7, al igual que la recepción de los dirigentes leprosos.

El apoyo a Central en las calles y el estadio

El plantel de Central ingresó al Gigante de Arroyito dos horas antes del clásico rosarino.

El viaje de Central fue similar en buena parte del recorrido. Después la concentración en Arroyo Seco, el equipo local se cruzó con los hinchas mientras avanzaba hacia el norte por la autopista Rosario-Buenos Aires. Lo mismo ocurrió en diferentes puntos de avenida Circunvalación hasta que la comitiva llegó al acceso a bulevar Rondeau.

Tres minutos después llegó el micro con los jugadores y el cuerpo técnico de Central. A bordo se pudo ver a algunos futbolistas bailando y cantando, y a otros dándole leves golpes a los vidrios para darse ánimos. La llegada de los canallas fue acompañada por el aliento de los hinchas que advirtieron la presencia del plantel en la explanada del Gigante.