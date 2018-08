"No nos creemos nada y trabajamos día a día para poder estar ahí arriba", aseguró Zampedri.

"No nos creemos nada y trabajamos día a día para poder estar ahí arriba", aseguró Zampedri. Leonardo Vincenti

"El equipo está muy bien, muy ordenado". "Tuvimos un cambio muy grande, principalmente por el orden". "Es el orden lo que nos lleva a subir el nivel". No importa quien sea el interlocutor, los jugadores de Rosario Central tienen la misma explicación acerca del buen presente del equipo: el orden. Y un responsable principal: su técnico, Edgardo Bauza.

Washington Camacho hoy abrió la cuenta en el Gigante para la victoria 2 a 0 sobre San Martín de Tucumán. "«Orden», nos dice el Patón, que no perdamos el orden", sostuvo el uruguayo, para añadir: "Es el orden lo que nos lleva a esto, nuestro nivel ha subido, de a poco cada uno va agarrando confianza".

Y añadió que "se nota la mano del DT. Empezamos a ser un equipo sólido".

"El año pasado no encontrábamos juego. No estábamos bien, no teníamos suerte tampoco", repasa Fernando Zampedri, autor del segundo gol ante San Martín. "Hoy tenemos un equipo muy ordenado, sabemos lo que podemos dar".

Sostuvo que hay jugadores "con mucha experiencia" y destacó la importancia de Néstor Ortigoza, que "da tranquilidad en el medio y tiene la pelota cuando hay mucho ritmo.

Zampedri apunta a lo mismo: "El equipo esta muy bien, muy ordenado". Y, si es necesario, insiste: "Conseguimos orden, que es muy importante para nosotros, y nos da mucha confianza tener el arco en cero".

Alfonso Parot (que no convirtió pero fue trascendental en la confección del segundo gol) se fue contento por el resultado pero también "por el funcionamiento del equipo y mantener otra vez el arco en cero".

"El Patón siempre nos dice que mantengamos el orden, que estemos bien parado a la hora de atacar", destacó, y solamente tuvo palabras de elogio para el técnico: "Hay gente que transmite bien el mensaje, el jugador lo capta y las cosas empiezan a salir solas".

Dijo que fue importante "el sacrificio de todos" pero otra vez el mismo concepto: "Orden, tuvimos un cambio muy grande del semestre pasado a ahora".

Ese orden que trajo este buen momento también permite ilusionarse a futuro. "Está bueno que la gente pueda disfrutar, tener un buen arranque es algo muy lindo para nosotros y esto es un poco retribuirlo a la gente", opina Camacho, mientras Zampedri prefiere bajar los decibeles: "Hay que tener tranquilidad, recién arranca el torneo, falta mucho, no nos creemos nada y trabajamos día a día para poder estar ahí".

Parot también elige tener "los pies sobre la tierra. Vamos paso a paso, metas a corto plazo".