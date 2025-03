Los jugadores de Central que recuerdan un 5 a 5 con Talleres en 1989 y los desmemoriados

Leer más: Central: después de los goles de Zampedri y la pandemia nunca más ganó en el Kempes

El testimonio de tres jugadores de Central

Ovación se comunicó con varios jugadores de Central que estuvieron en aquel histórico cotejo y tanto Silvio Andrade, Ariel Cuffaro Russo y Fernando Lanzidei, quien tuvo la deferencia de interrumpir por un rato un bautismo al que estaba asistiendo para atender la consulta, respondieron con lujo de detalles.

Silvio Andrade manifestó: “Si bien más de 35 años que se disputó este partido tengo recuerdo bastante claros. Nuestro equipo era una mezcla de chicos que estábamos surgiendo con algunos que habían salido campeón en la temporada 1986/87 y ya tenían mucha experiencia. De Talleres recuerdo que jugó Héctor Chazarreta, quien fue mi ídolo de chico, y nos manejó todo el partido ya que tenía una calidad tremenda. Luego de un comienzo irregular pudimos emparejar el partido. El flaco Chamot hizo dos penales y hubo un tercero que fue más penal que los otros dos que el árbitro no lo cobró. Empezamos al minuto perdiendo, hubo siete goles en el primer tiempo y nos fuimos al vestuario perdiendo 4 a 3. Pero en los primeros minutos nos dieron un baile bárbaro. Apenas empezó el segundo tiempo empató Bauza, ellos luego se pusieron 5 a 4 y Pizzi anotó el 5 a 5 faltando 25 minutos. Mi recuerdo más nítido es escucharlo a Hernán Díaz pidiéndole al Patón que por favor no se vaya más al ataque. Porque Bauza era así. Cuando íbamos empatando o perdiendo agarraba la lanza y se iba a jugar de 9, y y en muchos partidos salvaba el equipo él. No en vano siendo defensor es uno de los máximos goleadores en la historia del club. Así fue que el Patón, que aquella noche hizo un par de goles, se iba arriba y atrás quedaban los otros tres defensores y el Chiqui Cornaglia, que era un león, para tapar ese agujero que dejaba Bauza”.

Por su parte Ariel Cuffaro Russo comentó: “Fue uno de esos partidos que parecía de práctica porque cada llegada era un gol. Son encuentros atípicos porque si bien en muchos partidos hay un montón de situaciones acá todas terminaron en gol. Un cotejo abierto, lindo par ver, con muchos errores también por parte de ambos. Recuerdo que fue uno de los primeros partidos de Chamot y lo cargábamos por los penales que hizo, pero ya se veía que iba a ser un fenómeno. Recuerdo haber marcado un gol contra un Talleres que tenía jugadores de buen pie con un Alejandro Nannini tuvo una buena noche y era un delantero picante”.

Finalmente, Fernando Lanzidei aportó: “Fue un partido nocturno y fue una locura, porque era sacar del medio y que alguno de los dos equipos haga un gol. Lo tengo muy presente, pero hay mucha gente que no recuerda y medio que no me creen mis amigos que hubo un empate 5 a 5. Hasta el árbitro, que fue Juan Carlos Crespi, nos felicitó después del partido porque fue un espectáculo increíble. Fue un cotejo rarísimo con grandes jugadores dentro de la cancha donde Zof planteó un equipo super ofensivo y nos encontramos con la misma devolución por parte de Talleres por lo cual se hizo un partidazo e inolvidable”.

Los que no recuerdan que jugaron este 5 a 5 ante Talleres

Es lógico que luego de 35 años haya jugadores que se les haya ido de la memoria este cotejo del cual fueron protagonistas.

Y en la producción de la nota al ser consultados por Ovación hubo respuestas risueñas como la del Adelqui Cornaglia quien dijo entre risas: “Me hacen reír. Me piden un audio largo de este partido. No me acuerdo lo que comí anoche y pretenden que me acuerde de algo que pasó en 1989”.

En la misma sintonía estuvo Jorge Díaz quien dijo: “Me piden cada cosa jaja. Ustedes saben que no recuerdo ni lo que hice ayer y de estos grandes acontecimientos me acuerdo a través de ustedes cuando hacen alguna nota”.

La Cobertura de La Voz del Interior de Córdoba

central talleres 5 a 5.jpg

Síntesis del partido

TALLERES (Córdoba) 5

Rubén Martín RUIZ DIAZ; Antonio Humberto VATTIMOS, César ZABALA, Mario Alfonso BALLARINO, Alejandro Alfredo MONTENEGRO, Emilio Nicolás COMMISSO, Héctor Alberto CHAZARRETA (67m. Raúl Alejandro PERALTA), Adolfino CAÑETE, Antonio APUD, Alejandro Gabriel NANNINI y Amadeo GASPARINI (73m. Abel Darío BLASON).

SUP.: Sergio Luis Genaro, Carlos Ceferino Díaz, José María Vieta.

DT.: Roberto Marcos Saporiti.

ROSARIO CENTRAL 5

Alejandro Fabio LANARI; Hernán Edgardo DIAZ, Ariel Rubén CUFFARO RUSSO, Edgardo BAUZA, José Antonio CHAMOT, Silvio Ricardo ANDRADE, Adelqui Mario CORNAGLIA, Fernando Fabián LANZIDEI, Osvaldo Salvador ESCUDERO (79m. Arturo Durval SARAVIA), Juan Antonio PIZZI y Jorge Manuel DIAZ (79m. David Carlos Nazareno BISCONTI).

SUP.: Sergio Hugo Protti, Julio Omar Pedernera, Marcelo Alberto Toscanelli.

DT.: Ángel Tulio Zof.

ARBITRO: Juan Carlos Crespi.

CANCHA: Estadio Córdoba.

Detalles del partido

1 m. 1-0 CAÑETE

16 m. 2-0 NANNINI

18 m. 2-1 BAUZA, de tiro libre.

19 m. 3-1 CAÑETE

25 m. 3-2 CUFFARO RUSSO, de cabeza.

29 m. Lanari le atajó un penal a Cañete, otorgado por falta de Chamot contra Chazarreta.

33 m. 4-2 NANNINI

44 m. 4-3 ESCUDERO

46 m. 4-4 BAUZA, de cabeza.

61 m. 5-4 NANNINI de penal, por falta de Chamot contra Váttimos.

65 m. 5-5 PIZZI

DEFINICIÓN POR PENALES: Talleres 3 - Central 1

Váttimos (desviado), Bauza (desviado), Nannini (atajó Lanari), Lanzidei (atajó Ruíz Díaz), Blasón, Pizzi (desviado), Cañete, Bisconti, Ballarino.