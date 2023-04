Los hinchas de Barcelona hicieron estallar el Camp Nou pidiendo el regreso de Messi

Los hinchas de Barcelona rugen por la vuelta de Lionel Messi, conscientes de que por estos días se está definiendo el futuro del crack rosarino y todo parece indicar que no continuará en el PSG cuando su vínculo culmine en junio próximo. Y en suelo catalán tomaron como una señal que desde el entorno del capitán argentino campeón del mundo no hayan incorporado con decisión el interés del Al-Hilal de Arabia Saudita. Por eso en los accesos al Camp Nou y en el minuto 10 del clásico ante Real Madrid por la Copa del Rey, le tributaron una canción para pedir el regreso de su hijo pródigo.

“De manera más general, en el PSG se cuestiona la inversión del jugador. Por no hablar de que separarse de él reduciría la nómina, lo que no es para nada un detalle para el PSG. Si Doha no patea el tablero decidiendo priorizar la prórroga de Lionel Messi, el futuro del argentino no se escribirá en París. Y aún en esa hipótesis que muchos no quieren imaginar en el club, no es seguro que el argentino diga que sí”, profundizó Hawkins.