Los dos cambios en Newell's, por la banda izquierda

Adrián Coria ya tiene el equipo para enfrentar a Arsenal esta tarde en el Coloso del Parque y será con dos cambios obligados respecto al equipo de Newell's que derrotó a Unión en Santa Fe el viernes último. Y ambos serán por la banda izquierda. El suspendido Martín Luciano le deja su lugar a Marco Campagnaro , mientras que Francisco González entrará por el lesionado Ramiro Sordo. El resto serán los mismos once, por lo que Willer Ditta seguirá afuera.

En el lateral izquierdo Luciano sumó su quinta amarilla en el 15 de Abril y Coria hizo la lógica: puso a Campagnaro. Se especuló con que Ditta podía ingresar en ese lugar pero no es su posición y el técnico no vio con buenos ojos modificar la zaga central, como tampoco correr a Gustavo Velázquez a la derecha como lo hizo sin éxito ante Independiente. El colombiano sí irá al banco. Además, a Coria le gustó el tándem Jacob-Méndez por la derecha y no toca nada.