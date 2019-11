Los charrúas quieren coparse en Las Parejas

Central Córdoba se juega todo a ganador ante Sportivo Las Parejas, en la segunda final de la 4ª edición en la Copa Santa Fe. En el partido de ida igualaron 2 a 2 en el Gabino Sosa y en caso de otra paridad se define con tiros penales. El encuentro comenzará a las 20.45, Silvio Trucco será el árbitro y el campeón se alzará con una suma de 1,5 millón de pesos. Los técnicos Eduardo Bustos Montoya y Leonardo Fernández dispondrían de los mismos equipos que jugaron en la primera final en barrio Tablada para el choque en el estadio 4 de Septiembre.

Con un resultado empatado en el choque de ida (2-2), esta noche en el coqueto reducto de Sportivo se conocerá el nuevo campeón del torneo provincial, certamen en el que participaron los mejores equipos de Santa Fe.

Tanto el lobo como el charrúa llegan a la final con sendos empates en sus respectivos tornes. El rojiverde igualó en Pergamino ante Douglas Haig 1-1 por el torneo Federal A y el matador reaccionó a tiempo ante Excursionistas por la Primera C y en el final empató 2 a 2 en el Gabino Sosa.

Por lo realizado y visto en el partido de ida, los dos equipos no se van a guardar nada y saldrán en búsqueda de la apertura desde el primer minuto. “Córdoba no es un equipo que sale a defenderse, trata de jugar de la misma manera tanto de local como de visitante. Y ante Sportivo no vamos a cambiar”, dijo el DT Eduardo “Tati” Bustos Montoya.

En tanto, el defensor rojiverde Juan Acosta fue directo al grano sobre la final ante el charrúa. “Sportivo está obligado a salir a ganar desde el inicio, queremos otro título para todo Las Parejas”, cerró el capitán del lobo.

“El equipo saldrá a presionar desde el inicio”

Con el correr de los partidos, Cristian Sgotti se convirtió en el jugador clave en el funcionamiento del equipo dirigido por Eduardo Bustos Montoya. Ante Excursionistas fue la figura del cotejo y ahora quiere el título para el equipo. “Es el partido soñado que todos quieren jugar para lograr otro título para la institución. Sabemos que serán 90 minutos muy bravos, pero tenemos un equipo que está preparado para afrontar difíciles situaciones y con Sportivo no será la excepción”, dijo el jugador oriundo de Arroyo Seco. “La actitud y la concentración serán fundamentales en el desarrollo. Saldremos a presionar desde el inicio y buscaremos el gol para jugar tranquilos. Córdoba está preparado para dar pelea”, dijo Sgotti.