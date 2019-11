"Lo peor pasó y volveré pronto", afirmó García Fuentes

“En la última jugada del partido llegó lo peor, para el equipo por el gol de Deportivo Paraguayo y en lo personal porque en esa jugada recibí un rodillazo en los genitales por parte de un delantero visitante que me mandó al hospital. Fueron momentos muy feos y jamás pensé que iba a estar 6 días internado. Si todo viene bien, mañana (hoy) los médicos me darán el alta y seguiré la recuperación en mi casa. Lo peor pasó y volveré pronto a los entrenamientos”, señaló Iván García Fuentes, el arquero de Argentino, en diálogo con Ovación después de la lesión que sufrió el sábado.

El guardavalla desde el sanatorio recordó el feo momento vivido. “Fue una jugada rápida, cuando salí a cortar un avance visitante, el delantero punteó el balón y con la rodilla me pegó en los genitales. A raíz del golpe comencé con un sangrado y rápidamente me llevaron al sanatorio, donde llevo 6 días internado. El parte médico es traumatismo de uretra y me llevará un mes de recuperación”, confió el golero con pasado en Unión de Santa Fe, Adiur y Newell’s.

García Fuentes debutó ante Lugano, en la 6ª fecha y disputó 6 partidos. “Al club llegué de la mano de Marcelo Vaquero después de jugar en el ascenso en Austria e Italia. Y desde que debuté siempre jugué como titular”, contó el arquero.

Con respeto al equipo que enfrentará a Juventud Unida, el DT Damián Sciretta dispondría de dos cambios obligados por las lesiones de García Fuentes (entrará Mateo Quintana) y de Nazareno Bartomioli en el tobillo derecho (volverá Camafreíta).

En la práctica de ayer probó con: Quintana; Baclini, May, Heredia y Andrada; Bembo, Montero, Peralta y Recalde; Facundo Camafreita y Pedro Muné.