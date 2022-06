Lo de Central ante Vélez fue para el olvido

Señor Carlos Tevez, esto es Central. Se hace mención al Apache porque estuvo en cancha y vio in situ lo que fue este canalla que desparramó su mediocridad futbolística en Liniers, que volvió a poner la mejilla y que, como tantas otras veces, no lo perdonaron. Hay un ciclo que debe cambiar en lo inmediato y contra eso no hay nada que objetar. Es que Central hizo lo de casi siempre: jugó mal y perdió. Un 0-2 que pareció hasta un buen negocio por el pésimo partido jugado. Esto sí que fue más de lo mismo.