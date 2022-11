Lo Celso, crónica de una baja tremenda para la selección

Al final no hubo parte médico, pero sí se confirmó la peor noticia. Después de varios estudios y de consultar a especialistas, ya con la zona de la lesión plenamente desinflamada, el último diagnóstico por imágenes indicó que deberá operarse de un desprendimiento en la inserción del músculo en el bíceps femoral de la pierna derecha, una recuperación que no le permitirá llegar en condiciones a Qatar 2022, por lo que quedó desafectado. Si no fue descartado antes, es por lo que Lo Celso significa para el equipo en general y para el grupo en particular: un titular indiscutido, un jugador que no tiene un reemplazante con las mismas características, que está en este ciclo desde la primera hora y que es muy querido por sus compañeros.

"Le dije a Lo Celso que lo primero era la salud”, había dicho Scaloni apenas llegó al país la semana pasada. El técnico tenía claro que no podía subir a la lista a un jugador que no pudiera estar al menos para los primeros partidos del grupo.

Todos esperaban un milagro, ese “suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y que se atribuye a la intervención de Dios o de un ser sobrenatural”. Pero no, esta vez el destino quiso que Gio, en su segunda cita mundialista, otra vez se pierda la oportunidad de mostrar sus dotes de crack.

La primera fue en Rusia 2018, cuando el por entonces técnico Jorge Sampaoli lo dejó sentado en el banco en los cuatro partidos que disputó la albiceleste hasta que Argentina quedó eliminada en octavos de final ante Francia, (junto con Cristian Ansaldi y el arquero Nahuel Guzmán, los únicos que no jugaron ni un minuto). En los entrenamientos el zurdo la rompía y se perfilaba para formar parte del once titular. Sin embargo, algo ocurrió en los días previos y Lo Celso no entró.

Tiempo atrás y ya con el hecho consumado Lo Celso comentó en una entrevista su parecer con respecto a aquella determinación tomada por Sampaoli: “Yo no tenía ninguna información. Solo entrenaba y daba lo mejor de mí para ver si podía formar parte del equipo. Me tocó disputar amistosos de titular, pero después son decisiones. Estando ahí, uno quiere jugar y demostrar dentro de la cancha, pero ya haber estado ahí con lo que representa una Copa del Mundo, lo tomo como algo positivo y una forma de aprendizaje”.

No habrá revancha

En ese cuerpo técnico estaba Scaloni como ayudante. Tras asumir en la mayor, con el guiño de Lionel Messi, líder y capitán, el oriundo de Pujato le devolvió la confianza, convirtiéndolo en una pieza fundamental del equipo. Tal es así, que jugó 35 partidos en la era Scaloni y es uno de los cuatro con más presencias en el ciclo. Junto a Paredes, De Paul, la Pulga y Di María, conforman la sociedad en la que se apoya el equipo. Este Mundial era la revancha que Gio esperaba, pero no pudo ser y Argentina lo va a extrañar.

Saludo canalla

“Porque tenés tiempo de sobra para seguir demostrando buen fútbol, te mandamos muchas fuerzas y pronta recuperación. No hay guerrero sin heridas”. El mensaje de Central a Gio.

Gio y la maldición en los mundiales

Parece que la maldición con la selección y los mundiales persigue a Giovani Lo Celso. Ayer se esfumó la esperanza que se había generado en los últimos días.

El volante rosarino, que era una fija en el once de Argentina, quedó desafectado y no jugará en Qatar. Así, su debut mundialista deberá seguir esperando.

Antes del Mundial de Rusia 2018, Gio ingresó en la consideración del DT Jorge Sampaoli, jugando 5 amistosos -todos de titular-. También fue de arranque en las tres pruebas que tuvo la selección antes del debut: Italia y España en marzo, y Haití en La Bombonera a fines de mayo.

Y como si fuera poco, los entrenamientos previos al Mundial daban cuenta de una participación importante del mediocampista, que era catalogado como el socio ideal de Lionel Messi.

Pero Sampaoli tuvo otros planes para el Mundial, entre tantas decisiones extrañas y Gio no jugó ni un minuto en los cuatro partidos. Ahora, siendo una pieza clave en el once titular, no podrá participar de la cita mundialista por lesión. De no creer.