Litoral: Old Resian le ganó a Duendes, pero no le alcanzó para clasificar a semifinales

El encuentro auguraba como un gran partido y no defraudó. La victoria de Santa Fe Rugby clausuró las chances del conjunto de Fisherton.

Old Resian ganó pero quedó sin chances de acceder a las instancias finales.

Por la 17º fecha del Torneo Regional del Litoral Directv se enfrentaron Old Resian y Duendes . El verdinegro tenía asegurada su clasificación a las semifinales, pero un triunfo del tricolor lo mantenía en la lucha por ingresar en el cuarto lugar, dependía de sí mismo y de que Universitario venciera a Santa Fe Rugby . La victoria se logró, pero el resultado del equipo de la capital clausuró las chances del conjunto de Fisherton.

Old Resian necesitaba un triunfo para mantener chance de ingresar a semifinales. Por su parte, Duendes ya clasificado quería mantener la seguidilla de triunfos. La perla de la fecha era el partido de despedida de un referente del rugby litoraleño y nacional Francisco “Pacu” Cuneo, la particularidad del veterano jugador tricolor es que fue campeón de las 4 divisiones juveniles, campeón con Hindú en la URBA, y campeón del Litoral en 2019 con su club.

En el inicio Old Resian salió a quemar las naves, pero no pudo abrir el marcador por errores propios. Finalmente, a los 15' abrió el marcador con un try de Gianfranco Speciale. Con la conversión exitosa de Nazareno Valentini el tanteador quedaba 0 a 7. Tras esa conquista el juego entró en una meseta, ambos equipos usaban los kicks para generar juego.

Old Resian tenía un buen line out y desde allí generaba sus ataques. El verdinegro se limitaba a defender hasta que recibió una amarilla por matar el juego. Desde esa jugada y tras un line out y maul llegaba una nueva conquista a través de Emiliano Coria. Una nueva conversión exitosa del 9 tricolor dejaba el tanteador 14 a 0.

Sobre el final del primer tiempo Duendes tras varias fases logró su primer try gracias a Ignacio Fantin. Con la conversión de Rodriguez Vidal el tanteador ahora estaba 14 a 7. Con el tiempo casi cumplido y tras un line ganado al tricolor Duendes sumó su segundo try tras un kick cruzado, el encargado de apoyar fue Martin Pellegrino. Con la conversión de Rodriguez Vidal Duendes, tras estar abajo la mayor parte del primer tiempo, lograba empatar el encuentro.

En el complemento y tras varias desconcentraciones de Duendes, Old Resian logró un nuevo try sobre la bandera, esta vez gracias a Mateo Senor. Nazareno Valentino volvió a acertar a las haches. De esta, manera era 21 a 14. De nuevo el local volvía a liderar el marcador.

El verdinegro le pagó con la misma moneda y tras un line y maul logró un try penal; y volvía a dejar el tanteador empatado (21 a 21). El tricolor no quería dejar pasar la oportunidad de volver a ponerse arriba y sumó 3 más tras un penal por el pie de Alejo Córdoba (24 a 21). A los 5' el visitante volvió a empatar tras el penal de Rodriguez Vidal. Y en la misma senda Valentini sumó tres más para volver a ganar (24 a 27).

El partido entraba en fase de definición y luego de un scrum a 5 metros, Old Resian acariciaba la victoria con un try bajo las haches por parte de Ramiro Cárcamo. Con la conversión ahora, a minutos del final, el marcador estaba en 31 a 27. El pitazo final permitía soñar, pero duró poco la victoria de Santa Fe Rugby clausuraba las esperanzas.

Resultado final: 31 a 27

Árbitro: Federico Longobardi

Formaciones

Old Resian: Rodrigo Correa, Santino Crivello, Emiliano Coria; Santiago Torroba, Lucas Quaranta; Gianfranco Speciale, Mateo Senor, Manuel Rodríguez; Nazareno Valentini, Alejo Córdoba; Mateo Farías, Francisco Cuneo (c), Manuel Scarampi, Nahuel Romero; Juan Ignacio Pérez. Entrenadores: Queirolo, Camerlo.

Duendes: Bernardo Lis, Román Pretz, Mauro Genco; Lorenzo Colidio, Lucio Anconetani; Ignacio Fantín, Rafael Gietz, Giuliano Bufarini (c); Juan Ignacio Araujo, Patricio Rodriguez Vidal; Joaquín Brogliatti, Felipe Roldán, Guido Chesini, Martín Pellegrino; Santiago Araujo. Entrenadores: Pavani, Nannini, Carranza.

Progresión: 1T 11`try de Gianfranco Speciale y conv. Nazareno Valentini (ORC), 30`try de Emiliano Coria y conv. Nazareno Valentini (ORC), 31`try de Ignacio Fantin y conv. Rodriguez Vidal )DRC), 40`try de Martin Pellegrino y conv. Rodriguez Vidal (DRC). 2T 44`try de Mateo Señor y conv. de Valentini (ORC), 55`try penal), 59`penal de Alejo Córdoba (ORC),68`penal de Rodriguez Vidal (DRC), 74`penal de Valentino Di Capua (DRC), 80`try de Ramiro Cárcamo y conv. de Valentini (ORC).

Resultados de la fecha

Estudiantes 61-5 Provincial

Santa Fe Rugby 45-7 Universitario

Gimnasia 45-10 CRAI

Jockey Club Rosario 56-22 Paraná Rowing

Old Resian 31-27 Duendes RC

Posiciones

1. Estudiantes 75*

2. Gimnasia y Esgrima 72*

3. Duendes RC 58*

4. Santa Fe RC 56*

5. Old Resian 49

6. Jockey Club Rosario 41

7. CRAI 34