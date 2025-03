Lionel Scaloni no se sube al carro triunfador y hasta excusó a Raphinha por la paliza que no fue

"No me detengo a pensar en nada. Tampoco estoy pensando en el Mundial. Falta un montón y pueden pasar muchas cosas. Disfrutamos los partidos e iremos convocatoria a convocatoria. El fútbol es traicionero, mentiroso y engañoso y te podés quedar afuera por cualquier cosa. Pero jugando así, las cosas dolieron menos".

"En el 78 nací, así que no recuerdo, pero sí del 86. Para mí fueron y hoy siguen siendo ídolos los del 86 . Hoy las redes sociales magnifican todo, pero es lo mismo para mí los otros títulos al de Qatar. Es lo que siempre digo, nunca vi un jugador no se brinde por la selección. Para futuras generaciones, el que viene dar el máximo, pero cuando se gana lógicamente todo parece más lindo".

"Lo primero que hice es llamar a mis viejos y a mis hijos. Mañana me voy a Pujato y después a España, que es lo que hago siempre".

El techo para el técnico argentino

"No sé qué significa tener techo. Hay que jugar, competir. Habrá partidos que sufriremos, no todos lo partidos serán así. Nunca hay que dar ninguna por perdida y demostrar que estamos capacitadas para cualquier faceta. De esto se trata el fútbol. Esperemos que las cosas sigan así y si se tuercen levantarse".

"Tenemos que seguir jugando de esta manera, demostrando que todos quieren estar, que no es fácil formar parte. Ojalá que la gente disfrute este presente porque no se sabe cuándo va a durar. Vamos a intentar que se prolongue".

"La clave es jugar como equipo, dinámico, de mucho toque, sin posiciones fijas en muchos momentos del partido. Es difícil presionar a un equipo técnico. También fue importante el gol rápido, eso nos ayudó. Ocupamos bien los espacios y no siempre lo hicieron en el mismo lugar".

Las disculpas a Raphinha

"Dije que pensaba que podía ser un partido más parecido al del segundo tiempo de Uruguay. Y si era como aquel primer tiempo, estábamos preparados para soportarlo. No fue como lo planeábamos, pero sí teníamos una idea".

"En rueda de prensa dije que no había entrado en las declaraciones ni volví a verlas. Entiendo las situaciones, es un Argentina-Brasil. No fue por eso que jugamos así. Lo disculpo a Raphinha porque no lo hizo a propósito. El defiende a su selección y estoy seguro que no quiso herir a nadie. Con declaraciones o sin declaraciones íbamos a jugar nuestro partido y Brasil también".

"El equipo titular no sé cuál es. Vendrán los que vienen últimamente. Tendremos como bajas, a Enzo, Otamendi y Rodrigo De Paul, y nos encantaría entrenar con más jugadores. Si juegan así no es fácil meter jugadores. para un entrenador es lindo pero no deja de ser un problema. Un lindo y verdadero problema".

Giuliano, Leo y el Mundial

"Giuliano es impresionante lo que ha crecido. Lo que está haciendo en su club, dirigido por su padre (el Cholo Simeone)".

"Hay que dejarlo tranquilo a Lionel. El va a decidir, falta mucho, no hay que volverlo loco".

"Este Mundial va a ser muy difícil, como el de Qatar. Se vio muy buen futbol en la Liga de Naciones y eso va a pasar el año que viene".

"El recambio se hará pero si los que están no te dejan, como Otamendi... Se hará cuando se tenga que dar".

"El lugar que tengo es el de elegir a los jugadores para cada partido. Pero la suerte que tengo es dirigir a los jugadores que tengo. No los enseño a jugar a la pelota, basta verme a mí cómo jugaba. Pero es importante es ver que se juntan, que jueguen a un toque, que conduzcan. Yo lo tengo claro. Sin materia prima es imposible".