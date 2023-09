"Todos queremos que esto no se termine nunca", aseveró Messi tras la victoria argentina

El crack rosarino Lionel Messi se mostró feliz por el comienzo triunfal en eliminatorias. "Queremos ir por más, no importa el rival y no importa la competencia"

Lionel Messi fue el gran responsable de la victoria argentina en eliminatorias , este primer paso rumbo al Mundial 2026. Otra vez, de su pie izquierdo salió la magia para destrabar un pleito que lucía bastante complicado. Con un tiro libre exquisito puso en fase ganadora a la Scaloneta sobre Ecuador y se ilusiona con que este recorrido siga sumando alegrías y éxitos. “ Todos queremos que esto no se termine nunca” , remarcó emocionado el capitán albiceleste tras la finalización de un cotejo que terminó en festejos por su aporte, siempre extraordinario, siempre decisivo.

Acerca de su estado al final del partido, Leo expresó que “me sentí muy bien, fue un partido muy físico y muy duro. A lo mejor me tengo que ir acostumbrando a salir sobre el final para tener energías para el siguiente encuentro”.

Sobre su balance sobre este comienzo triunfal en eliminatorias destacó que “todos queremos que esto no se termine nunca. Hace poco que salimos campeones del mundo, pero nosotros queremos ir por más y seguir compitiendo. No importa el rival, y no importa la competencia”.

Y profundizó su análisis, su confesión: “Lo que hicimos ya pasó. Ahora miramos para adelante y lo estamos disfrutando muchísimo. Tenemos que seguir peleando partido a partido, como desde que arrancó el ciclo de Scaloni. Este grupo no se va a relajar y contra Ecuador quedó demostrado”.