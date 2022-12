Messi le cumplió el sueño al "Chacho Coudet" de El Trébol y recreó una foto del pasado

El sueño de conseguir una foto con Lionel Messi no es difícil de conseguir. Y esto es debido a la calidez y humildad que demuestra la Pulga con la gente, con la que en todo momento se muestra predispuesto para todo. Claro que no puede cumplir con todos, pero se esmera para dejar satisfecho a sus seguidores. Algo que sucedió con un admirador de El Trébol que pasó por la casa del "10" y logró rememorar un foto que se habían sacado tiempo atrás en Bariloche.

"Felicitaciones a Chacho Coudet por sacarle una foto al tal Messi", fue el mensaje de uno de los amigos de Heraldo Mondino en las redes sociales bromeando por su parecido con el ex jugador y entrenador de Central.

Lo cierto es que Mondino estuvo en Funes con el fin de pasar la Navidad con familiares y antes de regresar a su ciudad -distante a 180 kilómetros de Rosario- fue a saludar a unos amigos que viven en el country de Kentucky. Antes de partir pasó por la casa de Messi con tanta suerte que justo logró verlo.

tatin2.jpg

Ante el pedido de una foto la Pulga le hizo señas para que ingresara a su casa ytanto él como su pareja se fotografiaron hasta con Antonella, quien se mostró sonriente y cariñosa como siempre. "Fui un afortunado que pasó en el momento justo por la casa del extraterrestre. Con qué amabilidad me atendió. Entré a su casa, soy un privilegiado", contó Mondino, quien fuera jugador de Trebolense en la Liga San Martín.

Chacho Coudet Mondino vino a Funes a pasar la Navidad y de paso se llevó un regalo impensado, pero que guardará por siempre ya que estuvo con Messi, reciente campeón del mundo y de una humildad que no deja de sorprender.

Los gestos de Messi no deberían llamar la atención porque siempre se comporta de la misma manera. No cambió a pesar de su fama y popularidad. Como toda celebridad reconocida a nivel mundial debería ser muy difícil verlo o acercarse, pero nada de eso sucede, siempre está cerca de la gente y se da tiempo para la foto, autógrafo o video de ocasión. Incluso ayudando y siendo solidario -económicamente- en silencio, no solo en Argentina sino en distintas partes del mundo.