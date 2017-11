"Newell's ya tiene la licencia para jugar la Copa Sudamericana 2018. Lo resolvió la AFA el pasado 26 de octubre. Y el lunes se le entregará el respectivo certificado como a los demás clubes clasificados a las copas internacionales que organiza la Conmebol para que pueda participar sin ningún inconveniente", le confió anoche a Ovación Javier Vijande Penas, gerente de licencias de clubes de la Asociación del Fútbol Argentino. La consulta estuvo motivada en que en el club del Parque aún resta conocerse la validez de la aprobación de la memoria y balance, pero esta cuestión no es ningún impedimento para que los rojinegros puedan hacer uso del boleto que obtuvieron en la cancha durante la temporada pasada para jugar el certamen continental.

"Para las licencias de la copas internacionales del año 2018 no se incluyen los criterios referidos cuestiones financieras de los clubes, en lo que podría inscribirse la aprobación de la memoria y balance. Estos requisitos serán exigidos a partir de 2019", le aclaró Vijande Penas a este diario.

De esta manera, el pasado 26 de octubre el órgano de AFA, que otorga las licencias a los clubes para que participen de la copas internacionales, le dio el okey a Newell's para que afronte sin ningún inconveniente la próxima edición de la Copa Sudamericana, cuyo sorteo será el 20 de diciembre en Luque (Paraguay), y con un fixture de partidos que arrancará el 14 de febrero.

En el torneo anterior Newell's terminó en el noveno puesto con 49 unidades, producto de catorce triunfos, siete empates y nueve derrotas, lo que le permitió acceder a la Copa Sudamericana 2018. Fue por la gran campaña que realizó el equipo dirigido casi todo el certamen por Diego Osella, hasta las últimas tres fechas en las que tomó la posta Juan Pablo Vojvoda.

Hay que recordar que Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) de la provincia de Santa Fe declaró "inexistente" la asamblea realizada en Newell's el pasado 11 de octubre para tratar la memoria y balance y desde el club rechazaron ese fallo por considerarlo "equívoco, con errores de apreciación" y aseguraron que defenderán en "todos los ámbitos" la validez de la asamblea y de "todos los actos jurídicos que correspondan".

Se sabe que tanto la Conmebol como la AFA están trabajando intensamente para que los clubes que participen de sus torneos estén ordenados en lo económico y tengan sus finanzas en regla y aprobadas en sus respectivas asambleas de socios.

Pero estos requisitos serán excluyentes de parte de AFA desde el 2019. Hoy la dirigencia de Newell's considera que el balance fue aprobado, a pesar de que IGPJ calificó de "inexistente" a la asamblea. Por eso la comisión se mantiene en su postura y buscará que la Justicia le de la razón. Igual, más allá de esta situación, Newell's ya tiene la licencia para disputar la Copa Sudamericana 2018. Una buena noticia para el club del Parque.





Táctico por la mañana y gimnasio a la tarde

Newell's entrenó ayer en doble turno _táctico por la mañana y físico a la tarde_ con el fin de buscar la mejor puesta a punto desde lo físico y en los próximos días Llop trabajará en el aspecto futbolístico para ir definiendo la formación que presentará el lunes, en Paraná, ante Patronato. Aún restan varios días para esa presentación, aunque en principio el técnico optaría por no tocar nada y repetir el once que viene de ganarle a Chacarita en el Coloso. De todas maneras, habrá que esperar el ensayo de fútbol para tener mayores precisiones y analizar si todos estarán en condiciones.

Brian Sarmiento el domingo se retiró con una molestia, pero en estos días entrenó de manera normal y no correría peligro su participación. Y del resto no surgió ninguna novedad ni se transmitió desde el club algún parte poniendo en duda a un futbolista. Por lo tanto, si el Chocho no sorprende realizando una variante táctica todo indicaría que le daría rodaje a la formación que logró volver a la victoria.

Newell's ahora necesita volver a sumar de a tres, en este caso de visitante para pagar la deuda que tiene jugando fuera de casa ya que aún no logró ganar. Todo lo contrario, los tres encuentros los perdió.

Por otro lado, ayer hubo una reunión entre dirigentes con trabajadores de las inferiores por el tema sueldo ya que hay un atraso salarial. La CD busca dinero para ponerse al día y una de las opciones, entre otras, es la venta de Franco Escobar a Atlanta United. Por supuesto que esto llevará algunos días y no será de manera inmediata.