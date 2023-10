Leyenda viviente: en medio de la celebración, Messi se acordó de Maradona

"Agradecer a la gente que me votó, que me hizo el ganador del premio. A mis compañeros de la selección argentina y al cuerpo técnico. Hoy puedo estar acá gracias a mis compañeros. Esto es un regalo para todo el grupo, toda la gente ", indicó Messi en el estrado del Théâtre du Châtelet, donde fue la entrega de los premios.

Más allá de su felicidad, Messi señaló: "No me quiero olvidar de Haaland y de Kylian (Mbappé) por todo lo que consiguieron. Erling tuvo un un año increíble y sé que ellos estarán acá en los próximos años. Veo a muchos jóvenes acá y no tengo dudas de que voy a disfrutar de muy buen fútbol durante mucho tiempo”.