Leonel Pernía, un campeón a reglamento que se sacó el lastre de encima

No se puede decir que no lo haya dicho. Desde el año pasado, cuando el reglamento era aún más duro en cuanto a la distribución de lastres, que viene advirtiendo que correría así. Especulando, midiendo, sin pensar en nada más que en eso con el objetivo de ser campeón. Leonel Pernía perdió el título de la Clase 3 del Turismo Nacional en 2022 y lo ganó en 2023. Ganando la primera competencia en Alta Gracia, luego se dedicó a especular para no llevar más de 45 kilos de lastre a la definición, retrasándose escandalosamente en pista. Así llegó a Viedma, donde el tercer puesto le alcanzó para volver a coronarse, como en 2018.

Pernía fue muy duro en el inicio del año pasado con el reglamento que impuso la nueva dirigencia encabezada por Emanuel Moriatis. Hubo carreras muy polémicas, cáoticas, como las de Termas de Río Hondo, donde casi choca con Facundo Chapur, tan especulador como él, y que ahora en Viedma se dio el gusto de terminan el año con una victoria, seguido por su compañero de equipo Gastón Iansa. Ese escándalo hizo rever el reglamento para este 2023, donde se ablandó bastante en cuanto a las cargas de kilos, pero el Tanito no cambió su postura, especuló mucho, cosechó seis sextos puestos, que eran el mejor para no cargar a la carrera siguiente y así está vez sí pudo consagrarse.

Claro que, excepto por su equipo, el MGC Pergamino, que ganó los dos campeonatos seguidos, en 2022 con Jonatan Castellano y ahora con Pernía, no fue bien visto por el público en general que quiere el espectáculo en pista y no tolera que un piloto vaya para atrás. No es una nueva la discusión respecto al lastre, ni en el TN ni en el TC por ejemplo, pero es la manera que se encontró para equiparar performance y que la categoría dé espectáculo. Que no pase como en la Fórmula Uno, por ejemplo, donde desde hace muchísimos años domina un equipo y el resto mira.