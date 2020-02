Ledesma no suelta el arco pese a las molestias físicas

Práctica en Arroyo Seco. Otro rato de trabajos tácticos. Hasta ahí nada fuera de lo normal. Pero la noticia saliente, buena por cierto para Diego Cocca, es que Jeremías Ledesma pudo cumplir con la rutina estipulada por el cuerpo técnico, más allá de que después sí se sometió a los trabajos de rehabilitación con los kinesiólogos. Por eso, el indicativo más fuerte es que el arquero y capitán de equipo canalla tiene todos los boletos para ser titular mañana en Florencio Varela, cuando el equipo canalla visite a Defensa Justicia (a las 19.40 y con arbitraje de Hernán Mastrángelo). Algo similar ocurrió con Emanuel Brítez, de quien a esta altura ya no hay prácticamente dudas de que estará desde el vamos en cancha del halcón.

El esguince de tobillo que sufrió Ledesma en la práctica del jueves (igual terminó el entrenamiento), pero sobre todo el dolor que evidenció el viernes, fue lo que alteró los planes y puso en alerta al cuerpo técnico. Es que fue rápidamente puesto en duda un jugador que no es uno más, por tratarse justamente del capitán.

“La disponibilidad del arquero para el encuentro del próximo lunes ante Defensa y Justicia queda sujeta a la evolución de su afección”, fue el escueto parte médico brindado el viernes por la tarde por parte del club. Por eso todo quedó sujeto a la forma en la que podía responder el 1 en los entrenamientos previo al partido. Y ayer los indicios fueron más que positivos.

Ledesma formó parte del equipo titular que Cocca puso en cancha pensando en Defensa y Justicia. Según trascendió, esa parte del entrenamiento la cumplió al pie de la letra y después sí se fue con los kinesiólogos para trabajar de manera específica sobre la zona afectada.

Con este panorama, el futbolista va camino a seguir en el equipo. Tendrá la práctica de hoy para demostrar que está en óptimas condiciones para jugar, sabiendo que le quedan por delante prácticamente dos días para recuperarse del todo.

En caso de algún contratiempo, los misterios no existen en cuanto a la posibilidad de quién sería su reemplazante: Josué Ayala está preparado para saltar a la cancha en lo que, de darse, sería su primer partido desde que llegó a Arroyito.

Pero no sólo la situación de Ledesma le trajo mayor tranquilidad al entrenador, ya que Brítez tampoco tuvo inconvenientes para entrenarse de manera normal. En este caso en particular no hubo ningún parte médico a raíz del esguince de tobillo izquierdo que sufrió durante la semana, pero su situación siempre fue tomada con un mayor grado de confianza de parte del cuerpo técnico. Además, el lateral izquierdo es de esos jugadores que “soporta muy bien los dolores”, según confiaron.

Por lo demás, nada de sorpresas. Al menos por ahora. Por los nombres con los que el técnico trabajó a lo largo de la semana todo va camino a que Cocca podrá repetir el equipo que viene de ganarle en el Gigante al Gimnasia de Diego Armando Maradona. De darse esto sería toda una novedad o cuanto menos algo poco habitual en el último tiempo en Central, ya que el entrenador no pone en cancha el mismo equipo en dos partidos seguidos después de lo que fueron las derrotas contra Vélez, de local, y Estudiantes, en La Plata, por las fechas 10 y 11, respectivamente.

A Cocca tal vez no lo haya dejado del todo conforme el rendimiento contra el lobo, pero seguramente sí el resultado. De allí la apuesta por dejar todo como está y no meter mano en el equipo. Y teniendo en cuenta esto, el 4-4-2 utilizado en los últimos partidos se extenderá al encuentro de mañana ante Defensa.

No había absolutamente nada para tocar en defensa (la que Cocca hoy considera como ideal), mucho menos en la ofensiva, donde la apuesta por el doble 9 (Ribas-Ruben) se mantiene inalterable. Alguna que otra especulación que se pudo hacer respecto de posibles cambios apuntaba a la mitad de la cancha, básicamente al carril izquierdo, pero todo va camino a que Lucas Gamba seguirá al frente de esa función.

Siempre hay tiempo para que el técnico cambie algo, pero los temores de Cocca parecían depositados en lo que podía ocurrir con Ledesma. Y que el arquero ayer haya podido formar parte del trabajo táctico es la mejor noticia que pudo haber recibido el DT en la previa del partido en Varela.