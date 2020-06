Ledesma admitió que su ciclo en Central está próximo a terminar

Jeremías Ledesma estableció un estilo cuando declara. Porque cuando habla dice. Despojado de frases hechas y recursos demagógicos. Por eso hoy admitió que su ciclo en Central está próximo a concluir. Más allá de su indeleble sentimiento por Central. Pero también reconoció que la pandemia no sólo demoró su proyección sino también que lo afectó. Porque considera "urgente" volver a entrenar.

"Uno sabe cuándo hay un ciclo que finaliza. Cuando debuté fue un sueño logrado, después pude salir campeón y será la Copa más importante de mi vida. La próxima meta era no descender y ahora la meta es poder despegar hacia una gran carrera. Pero la pandemia hizo que todo lo que uno tenía planeado se cayera o se frene", dijo, y enseguida marcó la cancha: "Si estás bien deportivamente, lo económico vendrá por añadidura", avisó para establecer su prioridad.

Pero hoy lo que más quiere el capitán canalla es volver a entrenar. "Estamos todos pendientes a lo que dice el gobierno y la AFA junto con Agremiados. Hay provincias que no registraron casos y donde tampoco se puede entrenar. Es complicado. No sé si hay algún trasfondo por el cual no se nos permite entrenar. En lo personal hace 80 días que no me tiro en el pasto y para mí es doloroso. Estoy sufriendo mucho porque necesito un espacio verde. Central tiene la estructura para hacer testeos, una minipretemporada pero no se puede hacer. En Brasil, un país que está mal lamentablemente, ya volvieron a entrenar porque entienden que un jugador profesional no puede estar parado 80 días. Necesitamos volver a entrenar urgente porque eso también es salud, no sólo física sino mental. El tema se politizó mucho", enfatizó.

Como referente del plantel, dijo que todos los planteles profesionales están sufriendo esta situación. "Hubo países que ya arrancaron y que tuvieron muchísimos más casos que nosotros. Todos los clubes de primera división tienen la infraestructura para testear a todos los jugadores, no es que estamos a la deriva. Los recursos están. ¿Cómo puede ser que España vuelva a jugar al fútbol con más de 80 muertes diarias?", se preguntó el futbolista con cierta frustración.

"Las provincias y ciudades que no tienen casos y que cuentan con la infraestructura necesaria lo tienen que empezar a hacer. Acá el día que más gente falleció fueron 30 personas y estamos hablando de que ni siquiera se habla de la vuelta al fútbol. En Brasil ya están entrenando y es el segundo país en el mundo con más casos. Nadie sabe lo que pasa acá porque nadie dice nada. No hay una palabra clara porque sale alguien y dice una cosa, y después alguien da otro punto de vista, por eso digo que el tema se politizó mucho" concluyó.