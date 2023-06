Leandro Paredes, el mejor de Argentina ante Indonesia

Leandro Paredes marcó la diferencia con un golazo de 35 metros y fue el mejor de una selección que no lució. Buonanotte aprobó en el debut. Bien Lo Celso.

Los once de Argentina que saltaron a la cancha ante Indonesia.

Emiliano Martínez 7: En la segunda pelota que tocó al final del primer tiempo, evitó el empate. Mucha concentración para no distraerse, como en los laterales que le metían al área.

Nahuel Molina 4: Desdibujado, tanto en la proyección donde no pesó nunca como en las pocas veces que lo encararon por su sector.

Cristian Romero 6,5: Fue el mejor de la defensa, aunque mucho no lo exigieron. Cuando fue hacia adelante le dio al equipo la tranquilidad necesaria con el segundo gol.

Germán Pezzella 5: Tuvo la cinta de capitán pero no despertó al equipo, sobre todo en el segundo tiempo. Le ganaron en velocidad en un par de corridas.

Facundo Medina 4,5: Intentó más que Molina por su sector y tuvo una chance en un córner que pudo ser penal. Le desbordaron en la única jugada de gol de Indonesia.

Exequiel Palacios 4: No aprovechó la chance de mostrarse. No fue un buen socio para Lo Celso y por su sector Argentina no progresó mucho en ataque. Flojo.

Leandro Paredes 8: Fue el distinto del partido. Impuso presencia como volante central y cuando no se encontraba el camino al gol, sacó un misil para destrabar el partido.

Giovani Lo Celso 6: Siempre pidió la pelota y buscó darle buen destino. No siempre lo logró, sobre todo en el complemento donde se fue apagando tras una primera etapa más movediza.

Facundo Buonanotte 6: De los tres delanteros fue el más inteligente para moverse, tuvo el gol en el primer tiempo y un buen remate en el segundo. El juego se volcó poco por su lado, pero aprobó su debut.

Julián Álvarez 4,5: Se lo notó incómodo, pivoteó más de lo que fue a buscar y hasta pifió una buena pelota con el partido 0-0. No generó ni tuvo ocasiones netas de gol.

Nicolás González 5: Empezó con todo, tuvo un buen remate que le sacó el arquero y a veces se pasó de revoluciones. En el complemento prácticamente desapareció de escena.

Luego ingresaron:

Aleajndro Garnacho 5: Tuvo movilidad y empeño, y también la única clara de Argentina después del segundo.

Marcos Acuña 5: Un poco más de presencia que Medina, igual jugó un poco con el freno de mano puesto.

Lucas Ocampos -: Pocos minutos para mostrarse en un equipo que a esa altura lucía cansado, con ganas que el partido se termine.

Giovanni Simeone -: Casi no pudo tocar la pelota.

Thiago Almada -: En adicional armó una buena jugada para darle el gol a Garnacho.

Guido Rodríguez -: Como Simeone, casi no la tocó.

El técnico, Lionel Scaloni 4,5: El equipo que armó funcionó a medias. Tuvo la pelota en el primer tiempo y la dividió en el segundo ante un rival muy pobre. Debe haber sido el amistoso más complicado para armar un once que mantenga la llama encendida, sin Messi y en medio de las vacaciones.