Lavezzi comunicó el final de su carrera profesional

Ezequiel Lavezzi se despidió del fútbol. El Pocho publicó hoy una carta en las redes sociales para anunciar el final de su carrera profesional. El atacante, que marcó una huella en el fútbol internacional y en el seleccionado argentino, eligió esa forma para saludar a los hinchas. “Fueron años increíbles de esta historia. Años marcados por aprendizajes, momentos únicos e infinidad de recuerdos que serán eternos en mi corazón.⁣⁣ Por siempre agradecido a todos los que me acompañaron en este camino.⁣ Con mucha emoción, me despido de la etapa más linda que me dio la vida.⁣⁣ Fui muy feliz! Un abrazo”, fueron las frases elegidas por Lavezzi para comunicar su decisión en su cuenta de Instagram.

El delantero de Villa Gobernador Gálvez se hizo referente en los diferentes clubes en los que militó, haciendo un estilo inigualable con su desenfado y buen humor.

Embed Se retiró EZEQUIEL LAVEZZI, subcampeón del mundo y artífice de uno de los momentos más divertidos de los últimos tiempos.



"A Sabella lo vi demasiado nervioso y tenía que descomprimir un poquito" pic.twitter.com/4QR7WmQOUd — TyC Sports (@TyCSports) December 13, 2019

De esta forma queda trunco el sueño de jugar en Central, ya que mientras él esperaba una propuesta por parte del club a principios de este año, en los últimos meses un intenso dolor crónico en la rodilla derecha lo comenzó a diezmar, y lo impulsó a decidir el final de carrera.

ao.jpg

Tras cuatro temporadas vistiendo la camiseta del Hebei Fortune, el delantero se había despedido del club chino junto a Javier Mascherano el mes pasado. Se especuló que el jugador formado en Estudiantes de Buenos Aires podría volver al país para retirarse en Central, equipo del que es hincha, pero hoy despejó todas las dudas: el Pocho se retiró.