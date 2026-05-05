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Convocan a participar de la elecciones del Consejo de Residentes Españoles en Rosario

Llaman a ciudadanos españoles residentes en la región a "seguir consolidando derechos, vínculos institucionales y proyectos para la comunidad"

5 de mayo 2026 · 20:23hs
Convocan a participar de la elecciones del Consejo de Residentes Españoles en Rosario

Del 6 al 12 de mayo se llevarán adelante las elecciones del Consejo de Residentes Españoles (CRE) en la demarcación consular de Rosario, un espacio fundamental de representación de la comunidad española ante el Consulado General de España.

En este marco, convocaron a los ciudadanos españoles residentes en la región a participar activamente de este proceso democrático, que permite fortalecer la voz colectiva y seguir consolidando derechos, vínculos institucionales y proyectos para la comunidad.

Entre las listas que se presentan, se destaca “CREar Identidad Española”, encabezada por Darío Bondino Pérez, una propuesta que promueve la participación, la integración de nuevas generaciones y el fortalecimiento del entramado institucional de la colectividad española.

La lista impulsa una agenda centrada en la defensa de los derechos de los residentes españoles, la integración de los nuevos ciudadanos que accedieron a la nacionalidad, el fortalecimiento del vínculo con las instituciones de la colectividad y la promoción cultural, social y comunitaria.

Desde distintos espacios de la comunidad se alienta a acompañar esta propuesta con el voto y a colaborar en su difusión, entendiendo la importancia de contar con una representación activa, comprometida y cercana a las necesidades actuales de los españoles en el exterior.

Participar es fortalecer nuestra identidad y construir comunidad.

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