Las jugadoras de la liga española convocan a dos jornadas de paro

"Desde FutPro nos gustaría remarcar que La Liga F es una de las mejores ligas del mundo a nivel de talento, donde juega la mayor parte de las actuales campeonas del mundo, por lo que el salario de sus protagonistas debe ir acorde a ello, porque si esto no ocurre perderemos ese talento a favor de ligas extranjeras que sí les aportan condiciones laborales dignas", manifestaron.

"Es un momento clave para defender los derechos laborales de nuestras futbolistas y tener el compromiso de que desde las instituciones que componen la industria del fútbol femenino apuestan por su desarrollo y por el bienestar de las protagonistas", cerró el mensaje del sindicato.

La primera fecha de la Liga F tiene los siguientes partidos programados: Sevilla vs Tenerife; Athletic Club vs Granada CF; Eibar vs Madrid CFF (Aldana Cometti); Real Madrid vs Betis Féminas; Levante Las Planas vs Sporting Huelva; Villarreal vs Atlético de Madrid (Estefanía Banini); Barcelona vs VCF Femenino; y Real Sociedad vs Levante UD.