Larriera: "No vamos a cambiar por estos dos partidos" El entrenador rojinegro destacó que la expulsión de Banega modificó el rumbo del encuentro y remarcó que no hay que perder el norte en este momento. Por Rodolfo Parody 19 de febrero 2024 · 23:30hs

Foto: Virginia Benedetto / La Capital Larriera resaltó que la expulsión fue un gran condicionante.

Newell's recibió un duro golpe en el momento menos indicado. A pocos días del clásico sufrió una derrota que lo dejó titubeante y bastante mal parado. El conjunto rojinegro cayó 2-0 en La Plata, su capacidad de resistencia no aguantó hasta el final y perdió a Ever Banega, su mejor jugador y emblema, para el derbi rosarino.

En ese escenario repleto de dificultades, el técnico leproso, José Mauricio Larriera, trazó su lectura particular de la inquietante situación. “Los jugadores hicieron un gran gasto, metieron todo el partido. No es fácil ante rivales como Estudiantes. El grupo quedó dolido pero no nos podemos caer. No vamos a cambiar por dos resultados, por dos partidos, seguiremos manteniendo la forma en que entrenamos y que competimos”, resaltó el DT en rueda de prensa.

“Las conclusiones en este tipo de partidos son negativas. No solo por el resultado sino por perder un futbolista muy importante para nosotros. A mí me queda claro que el partido se desvirtúa por una expulsión. Es como un gol tempranero. La expulsión cambió todo”, subrayó Mauricio Larriera.

También se refirió a la falta de Sosa a Velázquez. “Yo estoy al lado de esa jugada. Me da la impresión de que no juega la pelota y la falta es de atrás. Evidentemente, para ellos no era para roja”, ironizó el DT.

“Los árbitros se equivocan, como nosotros. Pero no creo que haya algo por encima de eso. La actuación del árbitro me dejó muchas dudas”. Y precisó: “A la rebeldía hay que verla en diferentes dimensiones. La agresividad en la rebeldía no está bien encaminada. Hubo tiempo en que no manejamos bien la gestión de las emociones. Hubo momentos en que pensé que podría desmadrarse el partido y haber más expulsiones”, confió el DT. “Por suerte hubo una sola expulsión. Seguramente sintieron mucha impotencia dentro de la cancha. Los muchachos tienen que seguir por el camino que trazamos y debemos seguir trabajando la gestión de las emociones. Tenemos que canalizarlo mucho mejor”. Larriera reconoció que habló con Banega en el entretiempo. “Hablé ahí pero hay veces que hay que ser un poco psicólogo y dejar pasar las horas. Con lo que pasó, el primer dolido es Ever. No es un jugador malintencionado y es tremendamente importante para nosotros”.