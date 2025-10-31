La Capital | Es Social | Consejo Municipal

Liliana Molina Soljan Profesional distinguida por el Concejo Municipal

31 de octubre 2025 · 00:00hs
Julia Irigoitía y Liliana Molina Soljan

Julia Irigoitía y Liliana Molina Soljan

La presidenta del Concejo Municipal de Rosario, María Eugenia Schmuck y la Concejala Julia Irigoitia, invitaron a presenciar el acto de nombramiento de “Profesional distinguida” a la Dra. Liliana Molina Soljan por su trayectoria y continuo aporte a la comunidad rosarina. Familiares, amigos y colegas acompañaron a la profesional en tan merecida distinción.

02 Distincion Dra Liliana Soljan 20-10-25
03 Distincion Dra Liliana Soljan 20-10-25
04 Distincion Dra Liliana Soljan 20-10-25
Marcelo Casal, Julia Irigoitia y Juan Manuel Costantini

Marcelo Casal, Julia Irigoitia y Juan Manuel Costantini

05 Distincion Dra Liliana Soljan 20-10-25
Zulma Dinelli, Roxana Glikstein, Silvina Borghiani y Patricia Bottale

Zulma Dinelli, Roxana Glikstein, Silvina Borghiani y Patricia Bottale

06 Distincion Dra Liliana Soljan 20-10-25
Zoe y Mia Scavone

Zoe y Mia Scavone

07 Distincion Dra Liliana Soljan 20-10-25
Perla Fontanarrosa y Sor Guillermina Guzmán

Perla Fontanarrosa y Sor Guillermina Guzmán

11 Distincion Dra Liliana Soljan 20-10-25
Germán Winter, Mónica Grazziani y Roxana Glikstein

Germán Winter, Mónica Grazziani y Roxana Glikstein

13 Distincion Dra Liliana Soljan 20-10-25
Lucía Molina, Néstor Rozín, Mariano y Eduardo Molina y Milena Foresi

Lucía Molina, Néstor Rozín, Mariano y Eduardo Molina y Milena Foresi

14 Distincion Dra Liliana Soljan 20-10-25
Francisco Saldías y María Eugenia Stodart

Francisco Saldías y María Eugenia Stodart

16 Distincion Dra Liliana Soljan 20-10-25
Mari Real, Daniela Colombo Berra, Florencia Galmarini Carina Luca y Carina Miller

Mari Real, Daniela Colombo Berra, Florencia Galmarini Carina Luca y Carina Miller

18 Distincion Dra Liliana Soljan 20-10-25
Laura y Ana Inés Beccani, Mara Lagar, Santiago y Adolfo Beccani (h)

Laura y Ana Inés Beccani, Mara Lagar, Santiago y Adolfo Beccani (h)

Noticias relacionadas
Carolina Della Ceca

Un nuevo encuentro de la moda de la mano de Carolina Della Ceca

mirta de fussi y su gimnasia especial para embarazadas

Mirta de Fussi y su gimnasia especial para embarazadas

Luis Rentería, Leandra Bonafidi y Verónica Remes

Relatividad se presentó en el teatro Astengo

Leila Agolanti, Nahuel Marengo, Valentina Manellib, Hernán Rossi y Selena Sandoval -principal

Se celebró una nueva Edición de La Noche de los Museos

Ver comentarios

Las más leídas

El presidente dejó afuera del encuentro en la Rosada a cuatro gobernadores

El presidente dejó afuera del encuentro en la Rosada a cuatro gobernadores

Abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo de La Favorita

Abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo de La Favorita

Newells vs Unión: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Newell's vs Unión: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Un fallo judicial prohibió los alquileres temporarios en un edificio de Rosario

Un fallo judicial prohibió los alquileres temporarios en un edificio de Rosario

Lo último

Incendio en barrio Ludueña: un hombre de 80 años falleció dentro de una casa

Incendio en barrio Ludueña: un hombre de 80 años falleció dentro de una casa

Atropellaron a una mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal de Ómnibus

Atropellaron a una mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal de Ómnibus

El año del terror: las películas más vistas del 2025 son de género

El año del terror: las películas más vistas del 2025 son de género

Presupuesto con superávit: destinarán el ahorro municipal al desarrollo de obras públicas

Gracias al equilibrio fiscal y una reducción histórica de la deuda, la Intendencia tendrá disponibles $336 mil millones para infraestructura
Presupuesto con superávit: destinarán el ahorro municipal al desarrollo de obras públicas

Por Lucas Ameriso

Patrimonio histórico: se aprobó la modificación del programa de protección

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Patrimonio histórico: se aprobó la modificación del programa de protección

Incendio en barrio Ludueña: un hombre de 80 años falleció dentro de una casa
La Ciudad

Incendio en barrio Ludueña: un hombre de 80 años falleció dentro de una casa

Guiño de Pullaro a las reformas de Milei: Apostamos a que a la Argentina le vaya bien

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Guiño de Pullaro a las reformas de Milei: "Apostamos a que a la Argentina le vaya bien"

Milei recibió a gobernadores y les pidió apoyo para las reformas
Política

Milei recibió a gobernadores y les pidió apoyo para las reformas

El presidente dejó afuera del encuentro en la Rosada a cuatro gobernadores
Política

El presidente dejó afuera del encuentro en la Rosada a cuatro gobernadores

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El presidente dejó afuera del encuentro en la Rosada a cuatro gobernadores

El presidente dejó afuera del encuentro en la Rosada a cuatro gobernadores

Abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo de La Favorita

Abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo de La Favorita

Newells vs Unión: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Newell's vs Unión: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Un fallo judicial prohibió los alquileres temporarios en un edificio de Rosario

Un fallo judicial prohibió los alquileres temporarios en un edificio de Rosario

Instituto vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Instituto vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Ovación
Central va por un pasito más en ese largo camino que tiene la gloria como destino

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central va por un pasito más en ese largo camino que tiene la gloria como destino

Central va por un pasito más en ese largo camino que tiene la gloria como destino

Central va por un pasito más en ese largo camino que tiene la gloria como destino

Cerúndolo no tuvo chances ante Sinner, que está en cuartos del Masters de París

Cerúndolo no tuvo chances ante Sinner, que está en cuartos del Masters de París

Lanús es finalista de la Sudamericana y jugará por el título contra el Mineiro

Lanús es finalista de la Sudamericana y jugará por el título contra el Mineiro

Policiales
Atropellaron a una mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal de Ómnibus
POLICIALES

Atropellaron a una mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal de Ómnibus

Puerto San Martín: derriban dos inmuebles que funcionaban como kioscos de drogas

Puerto San Martín: derriban dos inmuebles que funcionaban como kioscos de drogas

Crimen en zona sur: una víctima sin identificar y precariedad habitacional

Crimen en zona sur: una víctima sin identificar y precariedad habitacional

Piden perpetua para asesino que escondió el cuerpo de su pareja en un ropero

Piden perpetua para asesino que escondió el cuerpo de su pareja en un ropero

La Ciudad
Un hombre de 80 años falleció al incendiarse una casa en barrio Ludueña
La Ciudad

Un hombre de 80 años falleció al incendiarse una casa en barrio Ludueña

Patrimonio histórico: se aprobó la modificación del programa de protección

Patrimonio histórico: se aprobó la modificación del programa de protección

Presupuesto con superávit: destinarán el ahorro municipal al desarrollo de obras públicas

Presupuesto con superávit: destinarán el ahorro municipal al desarrollo de obras públicas

El tiempo en Rosario: pocas nubes en un viernes con temperatura en alza

El tiempo en Rosario: pocas nubes en un viernes con temperatura en alza

El BCRA flexibiliza las normas de encaje para volcar pesos al sistema
Economía

El BCRA flexibiliza las normas de encaje para volcar pesos al sistema

China reanuda las importaciones de soja desde EEUU y mueve el mercado
Economía

China reanuda las importaciones de soja desde EEUU y mueve el mercado

Un fallo judicial prohibió los alquileres temporarios en un edificio de Rosario
LA CIUDAD

Un fallo judicial prohibió los alquileres temporarios en un edificio de Rosario

Sueldos tech en Rosario: ¿cuánto pagan las empresas tecnológicas líderes?
La Ciudad

Sueldos tech en Rosario: ¿cuánto pagan las empresas tecnológicas líderes?

El riesgo de convertir a Maradona en un objeto de consumo

Por Nachi Saieg

Zoom

El riesgo de convertir a Maradona en un objeto de consumo

Javkin habló sobre el desvío de fondos para la campaña de Fuerza Patria
Política

Javkin habló sobre el desvío de fondos para la campaña de Fuerza Patria

Banco de horas: cómo funciona y cómo podría afectar a los trabajadores
Política

"Banco de horas": cómo funciona y cómo podría afectar a los trabajadores

Por sus vínculos con el agresor sexual Epstein, Andrés ya no será príncipe
Información General

Por sus vínculos con el agresor sexual Epstein, Andrés ya no será príncipe

Quedó en libertad la pareja del hombre asesinado en barrio República de la Sexta
POLICIALES

Quedó en libertad la pareja del hombre asesinado en barrio República de la Sexta

Reabre el cupo para participar como Jurado Vecinal: cómo anotarse
La Ciudad

Reabre el cupo para participar como Jurado Vecinal: cómo anotarse

Los enroques entre funcionarios y legisladores tras las elecciones

Por Álvaro Maté
Política

Los "enroques" entre funcionarios y legisladores tras las elecciones

La EPE alertó por una estafa que circula en redes sociales con falsos descuentos
La Ciudad

La EPE alertó por una estafa que circula en redes sociales con falsos descuentos

La AAT repudió los dichos de Julia Mengolini: Para ser tenista hay que ser tonto
Información General

La AAT repudió los dichos de Julia Mengolini: "Para ser tenista hay que ser tonto"

Cambios en el gabinete: ya se confirmaron los reemplazos de Bullrich y Adorni
Política

Cambios en el gabinete: ya se confirmaron los reemplazos de Bullrich y Adorni

Hallan a un hombre muerto con un golpe en la cabeza en una vivienda de la zona oeste
POLICIALES

Hallan a un hombre muerto con un golpe en la cabeza en una vivienda de la zona oeste

Una mujer murió y otras dos personas resultaron heridas en confuso tiroteo
POLICIALES

Una mujer murió y otras dos personas resultaron heridas en confuso tiroteo

Qué dijo Sturzenegger sobre la posibilidad de ampliar la jornada laboral
Política

Qué dijo Sturzenegger sobre la posibilidad de ampliar la jornada laboral

Discapacidad: consideran insuficiente el aumento otorgado por el gobierno
La Ciudad

Discapacidad: consideran "insuficiente" el aumento otorgado por el gobierno

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante millonario luego del sorteo de este miércoles
Información General

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante millonario luego del sorteo de este miércoles