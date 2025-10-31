Liliana Molina Soljan Profesional distinguida por el Concejo Municipal

La presidenta del Concejo Municipal de Rosario, María Eugenia Schmuck y la Concejala Julia Irigoitia, invitaron a presenciar el acto de nombramiento de “Profesional distinguida” a la Dra. Liliana Molina Soljan por su trayectoria y continuo aporte a la comunidad rosarina. Familiares, amigos y colegas acompañaron a la profesional en tan merecida distinción.