La yapa del tercer puesto

El nuevo formato de la Copa Libertadores, ya implementado en la edición pasada, posibilita que el tercero de cada grupo continúe moviéndose en el plano internacional, más específicamente en la Copa Sudamericana. Mucho antes de que se potenciara el mal presente futbolístico, incluso cuando Bauza estaba al frente del equipo, no eran pocas las voces que sostenían que un tercer puesto no sería visto con malos ojos. A simple vista suena como un razonamiento conformista y de aspiraciones medidas, pero es la lectura que se empezó a hacer ya hace un tiempo. Desde el plantel pero fundamentalmente desde la dirigencia nadie lo aseverará con todas las letras, pero no generaría demasiado descontento que el equipo termine tercero en la fase de grupos y de esa manera pueda colarse en la Sudamericana. Finalizar cuarto y despedirse de todo sí sería visto como un fracaso.