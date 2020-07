La vuelta de Messi y los consejos del Indio

En 1993 se dio lo impensado. Que el mejor jugador de aquel entonces, Diego Armando Maradona, de manera totalmente sorpresiva y casi “milagrosa” se ponga la camiseta de Newell’s. Justamente el hacedor y autor intelectual y material de aquella proeza fue el DT Jorge Raúl Solari, quien estaba a cargo del primer equipo leproso. En medio de la conmoción que ayer generó en el ambiente del fútbol mundial la noticia de que no es segura la continuidad de Lionel Messi en Barcelona, el Indio le contó a Ovación con lujo de detalles cómo fue el operativo de seducción de Diego y, a la vez, se animó a dar algunos consejos para que el número uno de la actualidad, justamente Leo, también pueda recalar en el Parque, más allá de la complejidad de la gestión. “Lo que yo haría sería armar el camino para que si Messi decide venir el club esté preparado. Hay que estar atentos a su familia, su mujer, sus hijos y ver lo que necesitan, lo que sea, y reconocerlo siempre a Leo. Messi es hincha de Newell’s y si quiere terminar acá hay que buscar todos los caminos y alternativas para que juegue en Newell’s”, confió Solari, quien agregó con una sonrisa: “Hay que mandarle pelotas y camisetas de Newell’s en un container para sus hijos y su familia. Hay que atenderlo en todo a Messi. Hasta sería una movida más grande que cuando vino Diego, porque Leo es hincha de Newell’s”.

Seducir a Diego

Solari supo seducir a Maradona para que venga a Newell’s y lo recrea con lujo de detalles. “Diego había tenido problemas con Bilardo en España y estaba parado acá. Entonces estando en Newell’s pensamos que si lo traíamos a Diego podíamos revertir un montón de cosas, además del funcionamiento del equipo por todo lo que representa como jugador. Empezamos a movernos. Primero lo llamé por teléfono al Gringo (Ricardo) Giusti, que había estado concentrado con él en el Mundial de México cuando fuimos campeones del mundo, y por entonces estaba como representante. Y le dije a Giusti vamos a traer a Diego. Nos contactamos con el representante Marcos Franchi. En esa época en Newell’s entrenábamos a las seis de la mañana y yo después viajaba todos los días a Buenos Aires a intentar convencer a Diego, los jugadores no entendían un carajo, no lo sabían. En el grupo estaba, entre otros, Gerardo Martino, Norberto Scoponi y Jorge Theiler. Después de la práctica me iba a rápido a Buenos Aires y me instalaba del gringo Giusti. Hablábamos por teléfono con el papá, la mamá y la mujer de Maradona. A la familia le decíamos que Rosario era espectacular, más hermosa que Las Vegas. Charlábamos todos los que tenían relación con él para tratar de convencerlo”, confió.

Mientras negociábamos con Diego tuve que contarles a los jugadores referentes de Newell's porque no querían entrenar más tan temprano

El Indio agregó que “mientras negociábamos con Diego tuve que contarles a los jugadores referentes de Newell’s porque no querían entrenar más tan temprano. Y les dije que íbamos a traer a Diego, pero que todavía nadie se podía enterar, que conserven el secreto. Yo quería hablar con Diego personalmente y fui a su departamento en Núñez, sobre General Paz, y ahí le dije que en Newell’s estábamos bárbaro y el plantel lo estaba esperando con alegría. Y me dijo sí. Después Franchi me dio el okey y arreglamos el contrato de taquito. Diego no pidió ninguna locura. Me dijo que necesitaban un hotel con tres habitaciones para sus allegados y amigos. Y una casa para que viva él con su familia. Arreglé todo y fui a la secretaría del parque Independencia y le conté a la comisión directiva. Al otro día los dirigentes viajaron a Buenos Aires y se firmó todo. Al primero que le avisé fue al periodista de la ciudad Eduardo de Paz. Después fue esa práctica con la cancha de Newell’s llena de gente”.

Convencer a Leo

El recuerdo sirve para proyectar lo que viene. ¿Cómo hay que convencer a Messi? “Lo que yo haría es armar el camino para estar preparados. Messi es un pibe extraordinario, que más que como jugador Newell’s lo necesita como persona, por todo lo que representa para el fútbol. Porque Messi va a quedar en la historia de la historia del fútbol. Dentro de cien años se hablará de él. Hay que estar atentos a su familia, su mujer, sus hijos, ver lo que necesita y reconocerlo siempre. El reconoce que fue hincha de Newell’s desde chico y si lo podemos tener acá en la cancha de Newell’s, aunque sea de visita en la platea sería bárbaro. Y si fuese adentro de la cancha sería extraordinario, sería una movida más grande que cuando vino Diego, ya que eso fue algo muy rápido. Messi es hincha de Newell’s y quiere terminar acá. Por eso hay que buscar todos los caminos y alternativas para que juegue en Newell’s”, concluyó Solari.