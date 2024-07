La tremenda confesión de Hernán Galíndez sobre el descenso con Central: "Pensé en hacer una locura"

"No voy a hacer una locura como en su momento lo pensé . Cualquier cosa, fueron momentos duros. Sobre mi vida, sí claro. Fue duro" , declaró Galíndez sobre la tarde del 23 de mayo de 2010. En esa ocasión, el conjunto de All Boys goleó por 3 a 0 a los rosarinos en condición de visitante, luego del empate 1 a 1 en el partido de ida.

El Canalla necesitaba únicamente de un empate para mantener la categoría. " Mucha gente que pensé que eran mis amigos me dejó de hablar. Rosario es mi ciudad y hoy siento que no puedo ir. Mi abuela tuvo amenazas y pintaron las paredes de su casa. Un grupo me fue a buscar al edificio donde yo vivía ", contó el guardameta, notoriamente consternado.

La durísima confesión de Galíndez sobre el descenso con el Canalla y el difícil momento personal que debió atravesar posteriormente.



Las sensaciones de Hernán Galíndez en su vuelta al Gigante

Tras realizar una amplia carrera en el fútbol ecuatoriano, ser convocado por 'La Tri' para disputar dos Copas América y el Mundial de Qatar 2022 y regresar al fútbol argentino después de casi una década y media, el arquero de 37 años debió enfrentarse a un escenario que lo marcó en su carrera: "Lamentablemente me tocó estar en un momento muy duro de Central pero jugué en este equipo desde los 10 años hasta los 23, que me fui. Es la primera vez que vuelvo a jugar en este estadio después de 14 años y la gente, no todos pero sí algunos, me mostraron su descontento. Sé que soy uno de los culpables de lo que pasó ese día pero a mí me dolió porque era jugador de fútbol y porque era hincha de Central, fue un momento muy pero muy duro de mi vida, no solamente en mi vida deportiva".

Cómo fue el descenso de Central ante All Boys en 2010

Hernán Galíndez, con 23 años y un par de partidos en Primera, fue titular en la Promoción que Central afrontó ante el 'Albo' por la lesión de Jorge Broun (quien actualmente sigue en Central a sus 38 años). Luego de la igualdad por 1 a 1 en el duelo de ida, un empate le alcanzaba a Central para no descender por ventaja deportiva. Sin embargo, el equipo albinegro dio la sorpresa y goleó por 3 a 0 en el Gigante de Arroyito. El Canalla estuvo tres temporadas en la Primera B hasta que pudo ascender en 2013 de la mano de Miguel Ángel Russo.