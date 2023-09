Galíndez se defendió de las ácidas críticas por cambiar la camiseta con Messi

Hernán Galíndez se defendió de las ácidas críticas por cambiar la camiseta con Lionel Messi "Sabía que me iban a criticar, pero no me importó ya que vi la alegría de mi hijo de 6 años", respondió el arquero de Ecuador, que pasó por Central 14 de septiembre 2023 · 08:05hs

Cambio de casaca. "Vivo en Ecuador hace 12 años y creo que he demostrado bastante respeto y cariño por este país", sostuvo Galíndez.

El arquero de Ecuador y ex de Central Hernán Galíndez salió a hacerle frente a las ácidas críticas que recibió por haber cambiado camisetas con Lionel Messi, quien le marcó un golazo de tiro libre en la victoria de la selección nacional en el Monumental por las Eliminatorias sudamericanas.

"Hubo periodistas que llegaron a decir que no quería a Ecuador por cambiarle la camiseta a Messi, algo que nunca había hecho. Sabía que me iban a criticar, pero no me importó ya que vi la alegría de mi hijo de seis años. Que me critiquen por como atajo, pero no por mi nacionalidad”, sostuvo el ex canalla tras el triunfo frente a Uruguay.

Scaloni explicó que Messi "no se sentía cómodo para jugar" Selección: Lionel Messi no está ni siquiera en el banco frente a Bolivia

“Me puso mal que algunos digan que no quiero a este a país, que me dejé hacer gol... Vivo en Ecuador hace 12 años y creo que he demostrado bastante respeto y cariño por este país. Siempre van por el lado de que no nací acá y contra eso no puedo luchar. Resigné muchísimo dinero el año pasado para regresar a Ecuador y poder estar en el Mundial", afirmó el guardavalla nacionalizado ecuatoriano y que lleva 18 partidos en el arco de la Tri (atajó en el Mundial de Qatar 2022).

HERNÁN GALÍNDEZ HABLÓ SOBRE EL CAMBIO DE CAMISETAS CON #MESSI. "Que me critiquen porque pude haber hecho algo más en algún gol está bien y no pasa nada, pero cuando se meten con mi nacionalidad no me gusta. Luché mucho para ser ecuatoriano, no me voy a olvidar nunca del día que lo conseguí”, sentenció.

Galíndez, nacido en Rosario y vecino de Messi, jugaba en Estrella Juniors y en muchos torneos le tocó enfrentar al equipo en el que jugaba la Pulga. En un torneo en el club Tiro Suizo pudo imponerse en la final y se llevó como premio, junto a sus compañeros, una bicicleta para cada uno. >> Leer más: Qatar 2022: Hernán Galíndez y sus duelos de barrio con Messi "Éramos los dos de zona Sur, vivíamos más o menos cerca. Nos enfrentamos en todas finales, tengo algún DVD de haberle ganarle un partido, pero casi siempre ganaba él. Una final de un torneo organizado por un club que se llama Tiro Suizo, en Rosario. Al campeón le daban 10 bicicletas, en vez de trofeos. Tengo un DVD que corrobora que enfrenté al monstruo", contó tiempo atrás en una entrevista. Polémica por una jugada A los 97 minutos del encuentro en que Ecuador le ganó a Uruguay por 2 a 1 hubo una jugada que podría haber significado la igualdad uruguaya a través de un supuesto penal. Cuando en el área local el arquero Hernán Galíndez chocó contra Facundo Torres derribándolo, en una acción que el árbitro Sampaio no sancionó. Así como tampoco consideró falta el VAR, del que se difundieron los audios para avalar la decisión del juez brasileño. Declaraciones de Hernán Galíndez, Jugador de #Ecuador sobre el triunfo ante #Uruguay