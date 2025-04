La sorpresiva confesión de Keylor Navas: "Todavía sueño con volver a jugar en Europa, ojalá se dé pronto"

Keylor Navas pasa un gran momento en Newell's. Es la gran figura del equipo de Cristian Fabbiani y en varios partidos fue determinante para que el conjunto rojinegro ganara o al menos no fuera derrotado por sus rivales en el torneo Apertura.

Sin embargo, Navas acaba de confesar que todavía sueña con volver a jugar en Europa. El arquero habló en el programa El Larguero, de la cadena española SER, y allí no sólo se refirió a su actualidad en Newell's sino también a la posibilidad de regresar al viejo continente.

"Me encantaría volver a Europa, con 38 años todavía tengo sueños y ojalá los pueda cumplir", dijo. E insistió: "Ojalá que en el futuro cercano se pueda concretar alguna situación y pueda volver. Me siento muy bien física y mentalmente, lo estoy demostrando en cada partido".

Navas también contó en El Larguero que antes de venir a Newell's hubo un interés del Barcelona por contratarlo. "Si, mi nombre sonaba por ahí, pero era complicado", dijo.

El arquero contó que desde el club catalán llamaron a su representante para hablar de la posibilidad de contratarlo, aunque al final eso no estuvo ni cerca de ocurrir.

Navas, claramente identificado con Real Madrid, dijo que lo vio como algo "muy bonito y como un halago", y dijo que correspondía agradece al Barcelona por el interés.

"Ellos (el Barcelona) tienen sus caminos, sus decisiones, sus cosas, y yo tengo las mías", afirmó, dando a entender que de todos modos no hubiese aceptado jugar allí.

"Si me llamaba Real Madrid iba nadando"

"Si hubiese sido Florentino (Pérez, el presidente del Real Madrid" el que me llama, me voy nadando", dijo entre risas, aunque aclaró que primero debería aprender a nadar para no ahogarse en el intento.

Por último, también habló de la final de la Copa del Rey entre Real Madrid y Barcelona que se jugará este sábado, y en la que el equipo catalán parece el favorito de la mayoría.

"El Madrid tiene un ADN ganador y se ve en las finales. Lo que pasó hasta ahora en un clásico no tiene tanta importancia y si hay alguien capaz de ganar este tipo de partidos es el Madrid", aseveró.