La rosarina Luna Cinalli ganó en Punta y es top ten junior sudamericana

“Esta semana fue muy linda y de una experiencia muy buena para mí, porque gane mi primer J200. Me sentí jugando en un gran nivel y estoy muy contenta por mi rendimiento. Además, me gustó mucho el club, el hotel, la verdad que todo fue muy bien organizado”, contó Cinalli y agregó: “El año pasado llegué a la final de un J5 en Uruguay, pero el partido por el título se suspendió por lluvia, la temporada pasada también gane en Villa María un J4”.

La rosarina ya viene realizando incursiones de nivel internacional, de hecho en 2022 representó a la Argentina en la Copa del Mundo Juniors que se llevó adelante en República Checa, además esta temporada comenzó con su inserción al profesionalismo en el W15 que se disputó en Rosario y el W15que se realizó en Junín, donde consiguió sus primeros seis puntos de WTA. “Esta semana voy a jugar un ITF J200 en Buenos Aires, la próxima otro en Chile, después descanso dos semanas y me voy a México a preparar una gira de J500”, contó.

Cinalli comenzó a jugar al tenis a los 6 años en Plaza Jewell con el profesor Gastón Espinoza, con quien realizó su etapa de formación, alrededor de los 12 años comenzó con sus entrenamientos de alto rendimiento bajo la conducción del ex tenista Eduardo Schwank y desde su entorno destacan la importancia de no acelerar el proceso de crecimiento de las jugadoras. “Es importante destacar, y que esto se tome como un ejemplo de las chicas que vienen atrás, de no apresurar las etapas de formación, Luna salió de un club chico, participó de todos los torneos de menores de la Federación Santafesina de Tenis y en sus distintos niveles como abiertos, promocionales, regionales, además de los nacionales y todos los de ITF, solo le faltan los Grand Slam juniors. Fue una construcción gracias a su amor por el juego”, destacó Nicolás, el padre de la jugadora.

Para 2024 se vienen grandes cambios en la carrera de la promesa rosarina, con la firme convicción de realizar su ingreso al profesionalismo, se radicará en México para entrenar en academia Witt con quien será su nuevo coach, el ex tenista Javier Frana. La idea es que Schwnak esté a cargo de Luna cuando ella esté en la Argentina, en tanto que el resto del tiempo estará bajo la conducción Frana.

“La verdad que estoy muy feliz, con Javier Frana nos estamos conociendo, pero me siento muy bien con él, la semana que estuve en Uruguay me ayudó mucho, me di cuenta que me pudo ordenar en mucho aspectos. Estoy muy contenta con el trabajo que estamos haciendo”, concluyó.