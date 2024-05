La novela Marco Ruben: los entretelones de un regreso muy trabajado

En Punta del Este, Marco Ruben recibió a La Capital y por ese entonces tenía muy en claro que no iba a volver.

Deportivo Maldonado anunció la contratación de Marco Ruben el 20 de noviembre de 2023 y la noticia tuvo impacto no sólo periodístico, sino emocional en los hinchas de Central . Al día siguiente, Ovación publicó una nota bajo el título “La trama secreta del operativo regreso de Marco Ruben a Central” . No fue con el fin de hacer ruido porque sí, fue para contar algunos de los tantos pormenores que esta historia intentó tener guardado bajo siete llaves, pero que algunos fueron investigados primero y confirmados después. Pensar que Marco Ruben un día decidió volver a jugar y que meses después se le ocurrió retornar a Arroyito sería un análisis precario por donde se lo mire y excesivamente reduccionista. Hay detrás toda una historia, con unos cuantos capítulos que fueron apareciendo a medida que los hechos se iban sucediendo.

Es imposible intentar contar esa historia sin hacer referencia a que el día que Ruben firmó contrato con Deportivo Maldonado ya tenía decidido regresar a Central para jugar un tiempito más. Claro, ese paso por el club uruguayo tampoco fue porque sí, sino que fue puesto como condición sine qua non por parte del por ese entonces exfutbolista. Necesitaba atravesar un período de readaptación a la alta competencia para saber si estaba en condiciones de afrontar un desafío de tamaña envergadura .

Marcoentre2SSM.jpg Mate en mano y guitarra de fondo. Ruben transitaba días de calma en Uruguay. Vuelve a la locura de Central. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

En los últimos meses de 2023 en Central pisaron el acelerador en ese deseo que siempre tuvo esta dirigencia: lograr que Marco vuelva a ponerse la camiseta canalla. Cuentan que hubo una insistencia llamativa por parte del presidente Gonzalo Belloso hacia Ruben para que volviera, pero no en cualquier momento, sino en el mercado de pases anterior, después de que el equipo de Russo se consagrara campeón. Ya había habido otro intento meses antes para repatriarlo, a mediados de ese 2023.

Por ese entonces, Central transitaba un buen momento desde lo futbolístico, con serias posibilidades de clasificarse a los cuartos de final de la Copa de la Liga. Muchos recordarán el gran triunfo del equipo de Russo sobre River, en el Gigante, por 3 a 1 (goles de Luca Martínez Dupuy, González Pirez, en contra, y Jaminton Campaz). Fue el sábado 11 de noviembre. Al día siguiente pasó algo crucial: Belloso y Carolina Cristinziano (vicepresidenta segunda) viajaron a Uruguay con un objetivo concreto: reunirse con Marco Ruben. En esa charla que se llevó a cabo en Punta del Este el mandamás canalla y su esposa fueron por todo e intentaron convencer al goleador canalla y lo que encontraron fue una respuesta positiva. Claro, esa reunión y esa decisión tampoco se dieron porque sí, sino que fue el producto de unas cuantas charlas (posiblemente con un carácter mucho más informal) anteriores. Ese 12 de noviembre pasado comenzó a gestarse la verdadera vuelta de Ruben a Central.

Marcooo.jpg Con Central está todo okey. Nadie imaginó un nuevo ciclo de Marco Ruben en Arroyito, pero es lo que se viene. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Belloso y Cristinziano pretendían que fuera de inmediato, pero Marco creyó conveniente probar primero en Maldonado. Entendía que a su edad una vuelta a Central debía ser en condiciones óptimas desde lo físico y que no podía “tirarse a la pileta” por lo que representa Central en su vida. ¿Entonces? Su regreso dependía a cómo se sintiera desde lo físico en el tramo final de 2023 y los primeros meses de 2024. Si todo iba sobre rieles y no había lesiones que le jugaran una mala pasada, su retorno estaba asegurado. Alguna pequeña alarma se encendió en la pretemporada de enero, cuando sufrió un desgarro, pero no pasó más de eso. Cuando se recuperó, volvió y jugó hasta ahora.

¿Y antes de eso? Un seguimiento permanente de Ruben sobre la campaña de Central que no sorprende a nadie, pero en el medio algunos contactos entre el goleador y algunos integrantes del universo canalla sobre situaciones puntuales, por ejemplo, para intercambiar sensaciones sobre lo que había visto por tele desde Punta del Este. Charlas que podrían haberse dado aun sin tener el mínimo deseo de volver, pero que está claro tenían una razón de ser. ¿Se habrá imaginado Ruben en alguno de esos partidos? Cuentan que sí.

Pero todo este último tramo de la historia no es otra cosa que el correlato de aquellas declaraciones de Belloso el día que asumió, cuando declaró: “Me ilusiono con que en junio pueda volver Di María y que Marco pueda definir alguna jugada que haga Angelito”. Ya en ese momento (diciembre de 2022) se especulaba una vuelta a la actividad de Ruben en Maldonado para probar y buscar ritmo (esto fue desmentido por el mismo Ruben en la entrevista que La Capital le realizó en Punta del Este) y después volver a Central. A la larga fue ni más ni menos que lo que pasó.

Nada fue fruto de la casualidad, más bien todo lo contrario. Siempre estuvo en mente el regreso de Ruben, pero dependía exclusivamente de las ganas que tuviera el jugador. Y a Marco esas ganas le llegaron, se calzó los cortos, probó y se convenció de llevar a la práctica algo que se viene tramando desde hace tiempo.