La noche se hizo para el Fantasma: Duendes se quedó con el clásico ante Jockey

Duendes venía de perder con Old Resian y Jockey se presentaba en sociedad ya que en la primera fecha estuvo libre, pero más allá de las circunstancias no dejaba de ser el clásico de la ciudad. Ambos lo entendieron así y tras 80 minutos entretenidos el verdinegro se impuso en Las Delicias 22-13. El intenso calor hizo que se jugara a la noche en barrio Las Delicias y, claro, el Fantasma asusta más en la oscuridad. Y, sufriendo al final, se quedó con el clásico.

Tras el minuto de silencio en el que se recordó l a figura del ex back de Duendes Roberto Villavicencio arrancó el clásico rosarino correspondiente a la segunda fecha del Regional del Litoral, que se disputó en horario nocturno debido a las alitas temperaturas reinantes en la región.

El local abrió la cuenta con un penal de Patricio Rodríguez Vidal tras una infracción en un scrum. A partir de ahí el verdinegro fue mucho más efectivo que el equipo de Fisherton que si bien mostró mucha dinámica cuando tuvo la pelota en su poder, no logró hacer pie.

Mejor en el line, Duendes manejó los hilos y siguió sumando. El pie de Rodríguez Vidal fue letal ya que el verdinegro sumó de a tres aún cuando no piso las 25 rivales.

Jockey, que mostró lo mejor en el ruck, tuvo la chance de descontar a poco del final del primer tiempo, pero Albertengo no estuvo fino y la pelota se fue afuera.

Duendes arrancó el complemento con 14 hombres, debido a la amarilla que vio Brogliati cuando terminaba el primer tiempo, pero ese hombre de más no se notó en el campo de juego. Es más volvió a sumar con otro penal de su apertura.

La ventaja obtenida hizo que el dueño de casa, en cierta manera, se relajara, algo que fue muy bien aprovechado por el verdiblanco. Los errores, forzados y no, hicieron que ambos equipos se presten la pelota. Y esperaban la equivocación rival para recuperarla.

Jockey empezó a ganar protagonismo, mejoró en el line y con la pelota en su poder a generar peligro. Maul mediante llegó al try y se acercó peligrosamente en el marcador, y si no alcanzó el empate fue porque Albertengo no tuvo una buena noche en los envíos a los palos.

Poco antes del final, Duendes tuvo un resto más y con un try penal sancionado por Poggi definió el pleito y tuvo fiesta completa ya que la victoria del primer equipo se sumó a las de la reserva 33-29 e intermedia 32-27.

Ganó Estudiantes y es líder

Estudiantes de Paraná venció a Crai 45 a 10 y quedó como único puntero del Regional del Litoral con 10 puntos, seguido de Duendes con 7, Santa Fe RC y Old Resian con 5, Uni 1, Jockey, Rowing y Crai 0. Los partidos del campeón Gimnasia ante Rowing de Paraná y de Santa Fe RC frente a Old Resian fueron postergadas por la ola de calor hasta el 9 de abril. Quedó libre Universitario.