La joya charrúa que quiere encontrar su lugar en Central Córdoba

Santiago Flores es la apuesta fuerte que tiene Central Córdoba en el nuevo torneo de la Primera C. La joya charrúa, con 12 años en el club y con contrato profesional, trabaja bajo las órdenes de Diego Pavoni de cara al presente certamen de la cuarta categoría de AFA. El juvenil ingresó a los 83 minutos ante Deportivo Español y fue clave en la levantada del equipo, en el agónico empate del charrúa en el estadio Nueva España. “Las sensaciones son las mejores, se arranca el año con muchos jugadores nuevos en el plantel pero siempre con la esperanza de apuntar al ansiado ascenso”, dijo. Y soltó: “Con respecto a Diego (Pavoni) el trato es muy bueno, siempre me apoyó al igual que todo el cuerpo técnico. Y sobre el debut ante Deportivo Español, jugué tranquilo, traté de asociarme con mis compañeros y por suerte el equipo llegó al empate con mucha actitud”.

Desde su aparición en el fútbol de AFA, la joya del charrúa no paró de entrenar para estos momentos. “Llegar al profesionalismo cambió mi rutina. Sé que tengo que esforzarme el doble todos los días, en cada entrenamiento, para tratar de estar a la altura de lo que Diego y el cuerpo técnico me piden. En estos dos últimos años agarré más experiencia por jugar con futbolistas más grandes. Pasé de jugar en séptima a primera división y el cambio fue muy grande. Gracias a Dios le pude tomar la mano rápidamente y ya pude entrenar con grandes profesionales. Fui sumando minutos en los partidos, tanto en la local como en quinta, sexta división y también en la Copa Santa Fe. Siempre estoy a disposición de los entrenadores. Sé que soy joven, pero mi único objetivo es entrenarme el doble para ganarme un lugar en la primera división”, sostuvo Flores.

El juvenil charrúa es fruto de la cantera de las divisiones inferiores y se refirió a los años en los que está en el club. “Central Córdoba es mi casa, jugué toda mi infancia acá y es lo que siempre quise, porque siento que este es mi lugar. Y después de llegar a primera división, recibí el apoyo de muchas personas que estuvieron conmigo desde el inicio del fútbol infantil. Es gratificante saber que me siguen mandando mensajes chicos que están jugando en la predécima. Para mí no tiene precio. También recibo el afecto de los hinchas del club cada vez que me ven. Ese tipo de apoyo me sirve para saber que estoy haciendo las cosas bien”, aseveró el hábil mediocampista.