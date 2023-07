La insólita reacción de Newell's en Twitter tras el gol anulado por Ariel Penel

El tema arbitraje sigue siendo una cuestión de análisis en Newell's y si esta vez no hubo reclamos airados es porque igualmente terminó ganándole a Independiente. Si el resultado hubiese sido otro sin dudas que las reacciones y cuestionamientos al árbitro Ariel Penel habrían sido mayores por el polémico gol anulado a instancias del VAR. Tan "rara" fue la determinación que la cuenta oficial de la Lepra tuvo una particular reacción en sus redes sociales.

"El gol estuvo mal anulado", opinó tras el encuentro el Gringo Heinze, quien reconoció que él estuvo bien expulsado "porque me fui de la línea, pero me expulsa el juez de línea, que no sé cómo escuchó lo que le dije. De todos modos, no tenía que haber salido de mi lugar".

