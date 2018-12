"La final nos dejó muy mal parados"

La polémica final de vuelta de la Libertadores, que no se terminó jugando en el Monumental, dejó mal parado al fútbol sudamericano. Gonzalo Belloso estuvo ese fin de semana en Capital Federal y vivió en carne propia los dimes y diretes. "Nosotros, en Argentina, no nos damos cuenta de los problemas y atacamos a la solución. Conmebol tuvo que tomar una decisión tras un problema enorme que hubo, sea adentro como fuera de la cancha de River. Porque no sólo agredieron al colectivo de Boca sino además hubo desmanes en todas las inmediaciones del estadio. De hecho, en la previa la policía le incautó a un barra entradas y una suma importante de dinero. Incluso el propio presidente D'Onofrio tuvo que salir corriendo en cierto instante. A eso le sumó que las autoridades del fútbol mundial fueron agredidas e insultadas. Pasararon muchas cosas que nos dejaron muy mal parados a todos", expresó el Pejerrey.

"La Conmebol esperó el fallo del tribunal de disciplina, que tiene toda autonomía para actuar, y luego decidió dónde jugar la final. Lo que sí, nunca quisimos que sea a puertas cerradas o en otra cancha de nuestro país o bien en otro estadio de alguna federación que pertenece a esta confederación", afirmó Belloso.

Y acotó: "Teníamos que tratar de cuidar a los 91 clubes de la Conmebol, que además de la copas tiene otros programas como el de desarrollo que encabezo o la organización de muchísimos torneos más. Por un problema de la sociedad argentina no podíamos castigar al resto de las instituciones que conforman esta confederación. Por eso buscamos jugar en otro lado que no sea Sudamérica y buscamos un lugar que sea lo más parecido al argentino. Por eso se eligió Madrid. Y salió un evento épico donde encima fue visto por 380 millones de personas".

Con respecto al ingrato momento que vivieron esa tarde en el Monumental los dirigentes internacionales, entre los cuales estuvo el presidente de la Fifa, Gianni Infantino, el Pejerrey Belloso fue contundente: "Creo que en parte entendió cómo es nuestra sociedad y la pasión que tienen los hinchas. Es una persona que quiere y hace mucho por el fútbol sudamericano. Tenemos una alianza muy fuerte. Pero lo que no comprendió fue la enorme falta de respeto que mostraron todos".

"Por ejemplo, cuando llegó no lo recibió nadie. Y luego se presentó un comité de bienvenida diferente. Y eso no es normal que suceda en otras partes del mundo. Es el presidente de la Fifa. Ese fin de semana mostramos la peor cara en todo", concluyó.