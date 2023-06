¿Y cuántos goles con la rojinegra?

Eso creo que no le voy a errar porque lo tenía a Pancho (Aquilano), el utilero que llevaba y tenía todo: 94 ¿puede ser?

Exacto, el sexto en la historia, muchos para un volante.

La Fiera con La Capital, ¿cuánto sabe Maxi de Maxi?

¿Cuántos entrenadores te dirigieron en Newell’s?

No tengo idea.

Son 17 en total, pero ¿te acordás cuales fueron los 3 que más te dirigieron?

El que más me dirigió tiene que ser en esta última etapa.

Respuesta: Kudelka 41 partidos, el Tata 40 y Osella 39.

Sos el jugador más longevo en la historia de Newell’s, pero ¿recordás a quién pasaste y dejaste segundo?

Creo que al Flaco Schiavi y hay un volante también, debe ser Mateo.

Okey. Te retiraste con 40 años, 11 meses y 4 días.

Ahora más atrás, ¿a qué equipo le hiciste tu único gol en la novena en 1995?, ganaron 4-1, te doy opciones: Gimnasia, Estudiantes o Banfield?

Voy a adivinar: Estudiantes.

No, a Gimnasia.

Una sola vez metiste 4 goles en inferiores de AFA. En el 97’ y le ganaron 4 a 2 a un grande en Buenos Aires. ¿Fue a Independiente, Racing o San Lorenzo?

Uhh, Racing ???

No, Independiente.

El 14 de noviembre de 1999 debutaste en primera contra Unión, dirigido por Tito Rebottaro, ingresaste a los 76’. ¿Te acordás por quién entraste?

Fabricio Fuentes.

Exacto.

En Newell’s hiciste 94 goles; 57 en el Coloso, ¿en qué arco convertiste más?

En el de la hinchada (hipódromo).

No, en el del palomar hiciste 32 y 25 en el del hipódromo.

¿Contra qué equipo y que árbitro te expulsó por primera vez?, fue en 2001 de visitante y perdieron 2 a 1.

Elizondo contra Talleres.

Exacto.

Tuviste solo dos rojas en tu carrera, además de la anterior, la última fue por doble amarilla, pero curiosamente la primera te la sacaron antes del partido. ¿Te acordás por qué?

Sí, jugamos contra Banfield y me calenté con todo el mundo, creo que si entrabas con un menor te amonestaban, no me acuerdo si era un sobrino o primo del Patón Guzmán o Bernardello, y cuando entré al vestuario insulté a todos. Me quería matar. Ahí me sacó la primera amarilla.

En 2015, en el Coloso 1 a 1 con Banfield, con gol tuyo, y Germán Delfino te amonestó porque Bernardello entró con un bebé (estaba prohibido) y vos eras el capitán. Después te expulsó.